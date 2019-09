Krauchenwieser Firmen gewähren spannende Einblicke

Zahlreiche Besucher sind auch in diesem Jahr zum Tag der offenen Tür der Firmen Emil Steidle und Schellinger nach Krauchenwies gekommen. Bereits am Samstag zog es etliche Gäste zu den vielfältigen Ständen. Dort informierte der Peletthersteller Schellinger über erneuerbare Energien, die Firma Steidle ist auf die Herstellung von Fertig-Garagen und die Verarbeitung von Quarzsand spezialisiert.

Marina Schmauz vom Organisationsteam der Firma Steidle rechnet an den beiden Veranstaltungstagen am Samstag und Sonntag mit insgesamt 2500 Gästen. Wie Schmauz berichtet, seien die Besucher am Samstag vorwiegend an einzelnen Produkten interessiert, am Sonntag sei meist die ganze Familie mit dabei. Tatsächlich war auch in diesem Jahr einiges geboten – auch für die jungen Gäste. Höhepunkte waren dabei sicherlich das Bungee-Trampolin und das Baggerfahren mit dem Minibagger. Auch die Kletterwand des deutschen Alpvereins an einer echten Silowand zog die Besuchern magisch an.

Doch auch die Informationen kamen nicht zu kurz: So stellten zum Beispiel neun unterschiedliche Kesselhersteller Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme vor. In Führungen zeigte die Firma Schellinger den Besuchern, wie Sägespäne zu hochwertigen Pellets verarbeiten werden kann.

Martina Schellinger betonte, dass der Firma die Ganzheitlichkeit des Herstellungsverfahrens ein großes Anliegen ist. Vor allem in Hinblick auf aktuelle Diskussionen zum Klimawandel. Dabei werde aus ihrer Sicht das Thema rund um das Heizen vernachlässigt. Gerade in diesem Bereich könne jeder Haushalt seinen CO2-Fußabdruck aus ihrer Sicht halbieren. Der Hersteller setze außerdem auf regionale Zulieferer und einen Kundenstamm, der in erreichbarer Nähe beliefert werden kann.

Für die Firma Steidle informierte Herr Asmus über die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Quarzsand. Sowohl auf Reitplätzen, Golfplätzen und auf Rasen und Kunstrasenplätzen, oder auch für Beach-Volleyballplätzen ist Sand die Grundlage auf den Flächen.Vor allem die Wasserdurchlässigkeit und die Möglichkeit Wasser aufzunehmen und wieder abzugeben machen dabei den Quarzsand zu dem Mittel der Wahl.

Interessant war aber auch ein Spaziergang durch die Ausstellung der Stahlbeton-Fertig-Garagen oder ein Ausflug zum Themenbereich Holz. Dort konnten Kinder und ihre Eltern beim Bau eines Vogelhäuschens ganz praktische Einblicke im Umgang mit dem Material bekommen.