Krauchenwies ist monatelang ohne Tratsch

Nein, die Figuren des Krauchenwieser Rathausbrunnens sind nicht in einer Nacht- und Nebelaktion entwendet worden. Die vier tratschenden Figuren, der stolze Hahn, der schlaue Fuchs, der stumme Fisch und die schnatternde Ente wurden am Mittwochmorgen fachgerecht durch Mitarbeiter des Rulfinger Steinmetzbetriebes Christoph Stauss mit Hilfe eines Krans abgebaut und in dessen Werkstatt gebracht. Ein Bauhofmitarbeiter hat bei seinen Arbeiten bemerkt, dass sich an den Sockeln der Sandsteinfiguren Risse gebildet haben.

Ortsbaumeister Klaus Hipp beauftragte daraufhin den Steinmetz Christoph Stauss und bat ihn um eine Bewertung des Schadens. Der kam zum Schluss, dass eindringende Feuchtigkeit über einen längeren Prozess die Stahlbefestigungen und Verdübelungen im Inneren zum Korrodieren gebracht hat und in der Folge Risse entstanden sind. Stauss schlug vor, die Figuren möglichst schonend abzubauen und über Winter in der Werkstatt zu sanieren.

Bürgermeister Hans Schöllhammer war vor etwa 40 Jahren der Initiator des Brunnens. „Ich habe damals den landesweit bekannten Bildhauer Helmut Lutz aus Freiburg gewonnen, der auch den Vorschlag für die symbolische Darstellung einer Frauengruppe beim Dorftratsch machte und sich dabei der vier Tierarten bediente.“ 40 000 DM habe das Kunstwerk gekostet, sagt der Altbürgermeister. „Ein kühner Entschluss des damaligen Gemeinderats.“ Ob die Figuren, die sich nie so richtig in die Herzen der Krauchenwieser getratscht haben, nach ihrer Restaurierung und vor der erneuten Montage im Rathaus ausgestellt werden können, wird die Verwaltung entscheiden.