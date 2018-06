Krauchenwies bekommt einen Blitzer

In die Krauchenwieser Ortsdurchfahrt kommt ein lasergestützter Blitzer. Das hat der Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags vorbereitend bei zwei Enthaltungen beschlossen.

Zur Auswahl standen insgesamt sieben Standorte im Kreis, die unter verschiedenen Kriterien beurteilt wurden. Den Ausschlag für die Geschwindigkeitsmessanlage in Krauchenwies gab das erhöhte Verkehrsaufkommen sowie die starke Schwerlastverkehrsfrequentierung. Im Zuge einer Tempo-30-Einführung zwischen 22 Uhr und 6 Uhr zur Lärmreduktion, die aussteht, soll ein Blitzer in die Ortsdurchfahrt Richtung Meßkirch kommen. Zur Kontrolle der Einhaltung der neuen Regelung, so die Kreisverwaltung, sei es sinnvoll, direkt auch einen Blitzer zu installieren. Ansonsten sei die Tempo-30-Regelung hinfällig.

Zweiter Favorit nach dem Standort in Krauchenwies war der Standort Ortsdurchfahrt Scheer aufgrund häufiger Geschwindigkeitsüberschreitungen (mehr als fünf Prozent der Verkehrsteilnehmer). Die Verstoßquote in Krauchenwies liegt hingegen nur bei 3,02 Prozent. Kreisrätin Susanne Scham (Grüne) meldete deswegen Zweifel an. „Ich sehe keine zwingende Notwendigkeit.“ Eine Unfallhäufungsstelle stellen beide Standorte nicht dar. Die Gelder sind, wie die SZ berichtete, bereits im Kreishaushalt 2016 eingestellt. Die Gemeinde darf über die genaue Platzierung des Geräts mitentscheiden.