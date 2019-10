Konzert trägt zur Völkerverständigung bei

Eine musikalische Begegnung mit der Ukraine hat das Publikum am Samstagabend in der Kirche St. Odilia erleben dürfen. Das Ensemble „Beriska“ aus Kiew verzauberte die Gäste mit fantastischem Gesang und faszinierendem Spiel auf der „Bandura“.

Das nur in der Ukraine vorkommenden Instrument ist eine Kombination aus Laute und Zither, verfügt über bis zu 70 Saiten und wird mit beiden Händen gespielt. Das Trio, das dieses ungewöhnliche Instrument virtuos beherrschte, bestand aus Studenten der Musikakademie Kiew: Julia, 24 Jahre, Irina, 19, und Andrej, 25 Jahre. Alle drei spielen die Bandura, die sehr viel Übung erfordert, wie ein Sprecher des Ensembles sagte, bereits zwischen 12 und 18 Jahren.

Damit nicht genug, brillierte das Trio nicht nur mit enormer Fingerfertigkeit und einem daraus erwachsendem Klangvolumen, sondern auch mit Gesang, der seinesgleichen suchte. Der glockenreine Sopran von Julia, gepaart mit Irinas Zweitstimme in wunderbarem Alt und ergänzt vom volltönenden Bariton des Andrej, das ließ mehrfach Gänsehautgefühl und Staunen ob dieser begnadeten Talente aufkommen.

Geistliche Lieder werden auf ukrainisch gesungen

Im ersten Teil des Abends setzte das Ensemble Akzente mit einem traditionellen ukrainischen Repertoire geistliche Lieder, darunter ein ergreifend gesungenes „Vater unser“ auf Ukrainisch. Volkslieder mit Texten von berühmten ukrainischen Dichtern und typischen Melodien des Landes prägten den zweiten Teil des Konzerts.

Auch die berühmten Kosakenballaden aus der alten Ukraine, die nicht nur schwermütig klingen, sondern auch mitreißen können, sind in Begleitung von den Banduras dargeboten worden. Dabei erfuhr der Besucher, dass das Instrument einst bei den ukrainischen Kosaken beliebt war und diese ein einmaliges Repertoire für die „Lautenzither“ entwickelt haben.

Die Studenten vermittelten den über 100 Zuschauern die vielfältige musikalische Bandbreite traditioneller ukrainischer Musik, aber auch das tonale Spektrum eines wirklich hörenswerten Instruments, das in sich allein schon ein kleines Orchester darstellt.

Das im Jahr 2003 gegründete Ensemble „Beriska“ bietet seither seinem musikalischen Nachwuchs mit den privat organisierten Konzertreisen ein zusätzliches Feld, sich vor internationalem Publikum musikalisch weiter zu vervollkommnen. So seien die Teilnehmer nicht etwa freigestellt, sondern die Auftritte seien Teil ihres Studiums.

Im Rahmen dieser Reisen geben die Musizierenden Benefizkonzerte, um beispielsweise Kinderheime im Großraum Kiew zu unterstützen. Die Pfarrgemeinde Hausen am Andelsbach mit Organisatorin Silvia Reuter hatte zu diesem außergewöhnlichen Konzert eingeladen, um mit den „Klängen des Ostens“ – so der Ensemblesprecher – zur Völkerverständigung beizutragen. Denn die Musik sei eine universelle Sprache, die mit ihren Schwingungen das weiterträgt, was Sprachbarrieren verhinderten.