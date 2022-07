Kollision von Pkw mit Fahrrad

Eine leicht verletzte Jugendliche und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Gorheimer Allee ereignet hat. Eine 16-jährige Mountainbike-Fahrerin hielt sich im Kurvenbereich mutmaßlich nicht an das Rechtsfahrgebot und kollidierte seitlich mit dem Opel eines entgegenkommenden 19-Jährigen, der offenbar ebenfalls nicht ganz rechts fuhr. Durch den wuchtigen Zusammenstoß stürzte das Mädchen und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.