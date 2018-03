Von Schwäbische Zeitung

Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger hat jüngst ein höheres Gehalt bekommen. Die Entscheidung ist nicht unumstritten, Internet-Nutzer äußern aber mehr Verständnis als Kritik.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kressbronn wurde das Gehalt von Enzensperger von rund 7100 auf rund 7400 Euro brutto pro Monat erhöht. Der Schritt wurde in dem politischen Gremium nicht ganz ohne Kritik, aber dennoch weitgehend wohlwollend befürwortet.