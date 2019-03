Kleine Truppe leistet viele Dienststunden

Die Fahrzeugbeschaffung war bei der DRK-Bereitschaft Krauchenwies der Höhepunkt im vergangenen Jahr. Mit dem Zuschuss von der Gemeinde und einigen Sponsoren konnte ein Nissan Kleinbus als Ersatz gekauft werden. Die Personaldecke ist bei der DRK-Bereitschaft Krauchenwies weiterhin dünn, aber konstant. Dies konnte Bereitschaftsleiterin Christine Steuer berichten.

Die Bereitschaft besteht derzeit aus acht aktiven Mitgliedern und vier Personen in der Altersabteilung. Dafür sind die anderen Zahlen um so beeindruckender. 2018 leistete die Bereitschaft 710 Stunden Dienst, was einen Stundendurchschnitt von 78,9 Stunden pro Mitglied ergibt. Trotz der dünnen Personaldecke ist von Resignation nichts zu spüren. Im Gegenteil: bei vielen Veranstaltungen helfen die benachbarten Bereitschaften gegenseitig aus. So waren die Krauchenwieser in Sigmaringendorf und zweimal in Scheer.

Innerhalb der Gemeinde leisteten sie beim Fasnetsdienstag in Krauchenwies, beim Bierfest in Göggingen, beim Volkslauf in Hausen, beim Motocross in Göggingen und beim Jubiläum der Firma Tegometall Sanitätsdienst. Bei vier Blutspendeterminen kamen 433 volle Konserven zusammen. Personell unterstützt wurden sie dabei von den Senioren, Familienangehörigen, sonstigen freiwilligen Helfern und von anderen Bereitschaften. Blutspenderehrung, Ausflug, Rotkreuztag, Dienstabende, Workshop beim Kreisjugendzeltlager und Sitzungen im Kreisverband standen ebenfalls auf dem Terminkalender der rührigen Truppe.

Mario Rilli überbrachte die Grüße vom Kreisverband und von der Kreisbereitschaftsleitung Sigmaringen. „Ich weiß was ich an euch habe“, damit lobte er die Zuverlässigkeit der kleinen Breitschaft Krauchenwies bei Tätigkeiten auf Kreisebene. Lob kam von ihm auch für die Gemeinde, die Akzeptanz sei nicht überall so gut. Zum Thema rückläufige Spendebereitschaft machte er klar: „Blut kann man nicht künstlich herstellen.“

Überall fehlt der Nachwuchs

Selbstkritisch ging er auf die Jugendarbeit auf Kreisebene ein. Hier müsse mehr geschehen, weil überall der Nachwuchs fehle. Dann nahm er die Ehrungen vor. Für 45 Jahre aktiven Dienst erhielt Eduard Friedrich die Ehrennadel in Gold und eine Urkunde. Die Ehrennadel in Silber und eine Urkunde erhielt Marco Wöll für 25 Jahre. Bürgermeister Jochen Spieß: „Es sei immer gut, wenn stille Helfer da sind.“ Die Blutspendeaktionen seien von unschätzbarem Wert. Dafür bedankte er sich auch im Namen der Bürgerschaft. Die Diskussion im Gemeinderat um den Zuschuss sei von hoher Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Bereitschaft gewesen.

Für die verhinderte Kassiererin Liane Müller verlas Uschi Fischer den Kassenbericht. Die Anschaffungen von Vorhängen und des neuen Fahrzeuges ließen trotz Sponsoren den Kassenstand ordentlich sinken. Markus Vonnier, stellvertretender Abteilungskommandant, sprach von einer schönen, angenehmen Nachbarschaft. Die Feuerwehr ist im gleichen Gebäude untergebracht. Es sei ein beeindruckender Jahresbericht mit sehr vielen Stunden für so eine kleine Mannschaft.