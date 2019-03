Kleine, aber liebevolle Spitzen gegen die Krauchenwieser

Die Stimmung beim Bürgerball im Lindensaal in Göggingen am Samstagabend hätte besser nicht sein können. Der Saal war gut gefüllt, originell geschmückt und genauso hatten es ihm die Gäste gleichgetan. Ohne Motto waren der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt. Trotz mancher Fellbeschichtung scheuten die Gäste es nicht zu den „Beats“ von DJ Rainer schon vor der Begrüßung durch den Vorstand das Tanzbein zu schwingen.

Nach der Aufwärmung ging es dann aber richtig los, indem Leonie Stolz vom Vorstandsteam die Gäste in Versform willkommen hieß, dabei auch noch erwähnte, dass die „Krauchenwieser“ extra willkommen geheißen werden, da die Gögginger bei deren Ball nicht erwähnt wurden. Sie begrüßte das Narrenpaar, „Prinz Andreas und Prinzessin Selina vom roten Flügel“. Die Narreneltern durften auch gleich den Ehrentanz zum Besten geben, um danach das Parkett für alle freizugeben. Mit dem Hit von Andrea Berg „Tausend Mal belogen“, ging es dann schon in die zweite Runde.

Die Büttenrede von Narrenvater Andreas (Andreas Riegger) hatte es ganz schön in sich. Lobende Worte fand er dabei für die Narrenmutter Selina (Selina Neuburger), die nur einen Nachteil habe, „sie war halt von der Alb ra, aber gut jetzt ja ansässig in Göggingen“, was sich damit vielleicht wieder gut machen lasse. Insgesamt sparte der Narrenvater nicht mit Missgeschicken, die einigen Gemeindemitgliedern tatsächlich so oder ähnlich passiert sind oder aber auch politischen Überlegungen zu den letzten 135 Tagen nach der Regierungsbildung. Sein überragender Vorschlag für die Zukunft: „rauswählen statt reinwählen“ müsste man können.

Misslungener Fassanstich

Auch der misslungene Fassanstich durch Bürgermeister Spieß in Hausen wurde nochmals in Erinnerung gebracht. Der Höhepunkt seiner Rede war aber wohl die bescheidene Feststellung, dass die „einzig Richtigen“ wohl die Badener sind, als Nabel der Welt sei Göggingen zu sehen und gleich nebenan Krauchenwies. Bewusst habe er bei der Begrüßung die „Hölzlegoister“ aus Krauchenwies ausgespart, schließlich seien die Gögginger beim Umzug als Letzte eingeplant.

Mit vielen Witzen zwischen den Umbauphasen auf der Bühne übernahmen Carmen Mauch und Jasmin Beck nun das Ruder der Moderation. Beide als alte Frauchen zurecht gemacht, weil niemand neues für den Job gefunden werden konnte, brillierten mit schauspielerischem Talent und Wortwitz.

Federleicht kamen danach die jungen Frauen beim Frauentanz daher. Bei ihren Hip-Hop-Einlagen wusste wohl jeder sofort, wie viele Proben und Ausdauer es verlangt haben musste, bis das Gesamtwerk stand. Bei den „schwäbischen Spaniern“ (Thomas Bialk und Wolfgang Veeser) ging es vor allem um die Gasbildung im menschlichen Gedärm, interessant dabei auch die Feststellung von Wolfgang „ein zu früher Furz macht die Beziehung kurz.“ Aber auch die Memoiren einer Gummipuppe mögen den einen oder anderen der Zuschauer aufgerüttelt haben.

Bei dem Sketch „I Hon’s Zaweh, bei dem nicht ganz klar war, ob die vergessenen Textpassagen von „Hack“, zum Stück gehörten oder einfach aus dem Gedächtnis entfernt waren, kam jeder der „Schauspieler“ authentisch rüber. Beim nächsten Sketch, „der guten Fee“ ging es dann hauptsächlich um die richtige Biersorte. Der einzige und erhabene Wunsch an die gute Fee war es vorwiegend, eine Flasche Gögginger Bier zu bekommen, die niemals leer wird und das dann doch am besten gleich drei Mal. Die gute Fee, gespielt von Benjamin Katzmann, war dabei ein echter Hingucker.

Ihre Fähigkeiten im Gesang zeigten Wolfgang Veeser und Thomas Bialek dann nochmals zusammen mit Simone Walz und Judith Bialek in ihrem Zewa-Sketch und einer Hymne auf Zewa, so dass man fast hätte glauben mögen, der Chor sei direkt von Zewa gesponsert worden. Als Abschluss gedacht, aber zum absoluten Höhepunkt des Abends war es der Männertanz, der in Staunen versetzte ob des akrobatischen Könnens der Truppe. In „Pirates of the Caribeans“-Manier tanzten die Männer was das Zeug hielt und den einen oder anderen wohl auch ziemlich ins Schwitzen brachte. Gespickt mit Hip-Hop-Passagen, wurde es zum großen Erfolg des Abends.

Nicht zuletzt gab es auch noch eine Tombola, die als Hauptgewinn den Narrenbaum von Göggingen beinhaltete, der zweite war ein Ballonflug, als dritten Preis durfte sich der Gewinner glücklich schätzen über eine Blume aus der Drachenschmiede von Hermann Schweikert in Göggingen.

Und dann ging es noch lange weiter auf dem Parkett und in der Bar vom Narrenverein.