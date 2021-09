Kinderhaus wird gleich doppelt ausgezeichnet

Das Montessori Kinderhaus 3 Linden in Hausen am Andelsbach hat kürzlich gleich zwei Auszeichnungen erhalten. Zum einen wurde die Einrichtung mit dem Gütesiegel Buchkindergarten für hervorragende Leseförderung ausgezeichnet und zum anderen haben einige Kinder für ihr Projekt „Guckloch“ beim Wettbewerb „Kleine Helden“ den Sonderpreis erhalten.

Das Gütesiegel Buchkindergarten des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und des Deutschen Bibliotheksverbands honoriert Bildungseinrichtungen, in denen frühkindliche Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts sind, heißt es in der Pressemeldung. Buchkindergärten legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umgang mit Büchern, eine altersgerechte Medienbildung und bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt. Buchkindergärten wissen, das Sprach-, Lese-, und Schreibkompetenzen Schlüsselqualifikationen sind und zudem die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben bilden. Buchkindergärten tragen dazu bei, Kinder von Anfang an für Sprache, Erzählen und Bücher zu begeistern. Das Gütesiegel ist drei Jahre gültig.

„Ihre Bewerbung hat überzeugend dargelegt, dass Sie in Ihrer Einrichtung mit kreativen Projekten und vielfältigen Aktionen frühe Sprach- und Leseförderung aktiv umsetzen“, heißt es in einem Schreiben an das Kinderhaus. Dazu zählt unter anderem auch das große Medienprojekt „Guckloch zur Wilden Biene“, bei denen nicht nur ein spannendes Gucklochmuseum und ein Trickfilm rund um die verschiedenen Wildbienenarten entstanden ist, sondern die Kinder in Zusammenarbeit mit dem Gmeiner-Verlag in Meßkirch auch ein eigenes kleines Sachbuch zu diesem Thema gestalten durften. Insgesamt erhalten 56 Kindergärten in ganz Deutschland die Auszeichnung. 251 Einrichtungen hatten sich für das Gütesiegel beworben.

Beim Wettbewerb „Kleine Helden“ des Landes Baden-Württemberg ist es das Ziel, nachhaltige Aktivitäten in die Kindergärten und Kindertagesstätten zu bringen. Nachhaltiges Handeln sei wichtig und je früher damit begonnen werde, umso besser, heißt es in einer weiteren Mitteilung. Die Aktionen der Einrichtungen sollen Inspiration geben und Menschen zeigen, dass schon die Kleinsten ein Vorbild sein können. Die besten Ideen, Konzepte und Projekte wurden dabei ausgezeichnet. Umweltministerin Thekla Walker MdL begrüßte die Einrichtungen und würdigte die Arbeit der Kindergärten und Kindertagesstätten.

Der mit 750 Euro prämierte Sonderpreis, der für die kreativste Aktion im Rahmen der Nachhaltigkeitstage 2021 ausgeschrieben wurde, wurde in diesem Jahr auf zwei Gewinner aufgeteilt: Der Sonderpreis ging zu gleichen Teilen von je 375 Euro an den Petruskindergarten Sachsenweiler aus Backnang und das Montessori Kinderhaus 3 Linden aus Hausen am Andelsbach.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage bauten die Kinder des Montessori Kinderhaus 3 Linden ein „Guckloch-Museum“ im Rathaus auf. Die Jury war von dem eingereichten Projekt „Guckloch zur Wilden Biene“ begeistert und zeigte sich besonders von der detailreichen Umsetzung des Projektes und der nachhaltigen Arbeit im Bereich der Biodiversität beeindruckt.

Beim „Guckloch-Museum“ haben die Besucher die Möglichkeit, mehr über die unterschiedlichen Wildbienenarten und ihre Nistgewohnheiten zu erfahren.

Die Kinder haben dazu aus Schuhschachteln unterschiedliche Nistplätze mit den passenden Nistverschlüssen und den dazugehörenden Wildbienenmodellen gestaltet. Außerdem findet sich in jedem „Nistplatz“ ein kleiner Sachtext, sowie ein QR-Code eines Trickfilms rund um die jeweilige Wildbienenart. Sowohl die Sachtexte, als auch die Trickfilme wurden von den Kindern dabei selbst gestaltet.