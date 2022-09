„Kinderhaus 3 Linden“ mit Bildungspreis ausgezeichnet

Der Deutsche Arbeitgeberpreis für Bildung 2022 geht an vier Bildungseinrichtungen aus Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen – darunter auch an den Kindergarten „Kinderhaus 3 Linden“ in Hausen am Andelsbach bei Krauchenwies. Das teilt die Gemeindeverwaltung Krauchenwies in einem Schreiben mit.

Mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung prämiert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände seit über 20 Jahren herausragende Leistungen in der Bildungsarbeit. Der Preis wird in den Kategorien frühkindliche, schulische, berufliche und hochschulische Bildung vergeben und ist jeweils mit 10 000 Euro dotiert.

Jedes Jahr steht der Preis unter einem anderen Themenschwerpunkt, diesmal: „Teamplay für die Zukunft!“ Gesucht wurden Bildungseinrichtungen, die gemeinsames Lernen fördern und den Zusammenhalt stärken. In der Kategorie „Frühkindliche Bildung“ hat somit das „Montessori Kinderhaus 3 Linden“ in Hausen am Andelsbach in Krauchenwies den ersten Platz belegt. Zur Begründung heißt es in einem Schreiben: „Durch verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel das selbst kreierte Mini-Ökomobil, entsteht eine beachtliche Außenwirkung, wenn mit Kindern aus anderen Kitas gemeinsame Forschernachmittage veranstaltet werden. Selbstständigkeit und gegenseitiger achtsamer Umgang entstehen unter anderem durch Patenschaften von älteren mit jüngeren Kindern. Im aktuellen Projekt des Insektengartens ist in Gemeinschaftsproduktion ein mehrfach ausgezeichneter Trickfilm entstanden. Eltern und weitere Familienangehörige sowie unterschiedliche Netzwerkpartner werden aktiv in die Projekte eingebunden. Teamplay at its best.“