Kapelle startet mit flotten Melodien in die Saison

Mit einem unterhaltsamen Konzert ist die Ablacher Musikkapelle in die Saison gestartet. In der heimeligen Festhalle herrschte heitere Stimmung. Musiker, Ehrengäste, Ehrenmitglieder und Freunde der Blasmusik waren zusammengekommen, um einen schönen Abend zu teilen.

Dirigent Mathias Fink hatte ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das sehr gut ankam. Erst nach der dritten Zusage durften die Musikapelle die Bühne verlassen und den geselligen Teil des Abends genießen. Die Bewirtung hatte der Förderverein der Musikkapelle übernommen und war bester Gastgeber.

Zunächst startete die Musikapelle mit dem beschwingten „Allgäuland“, voller Elan und Freude erklang die Musik. Der Saisonauftakt war gekonnt beschwingt gestaltet. Das Publikum ließ sich mitreißen und klatschte im Takt. Es entstand ein festlich-freudige Stimmung. Dann begrüßte Vorstand Andreas Henkel die Gäste und das Publikum. „Wir sind zusammengekommen, um Musik zu machen und Musik zu hören“, sagte er.

Moderator Matthias Sauter führte lässig und humorvoll durch den Abend. Man fühlte sich unter Freunde. Es gab klassische Märsche und Polkas sowie verschiedene Erinnerungsmedleys.

Die Musikapelle habe in ihren Notenschränken gestöbert und das Stück „Eighties Flashback“ wieder gefunden, sagte der Moderator und schon ging es in die musikalische Welt der 80er Jahre. Viele Erinnerungen und Bilder kamen hoch, man ließ die Zeit aufleben. Dirigent Fink gestaltete schöne Crescendi, gute Übergänge. Es machte Spaß zuzuhören. Die Medleys, die Dirigent Fink ausgewählt hatte, begeisterten. Das Publikum ließ sich von Udo Jürgens begeistern, es ging mit bei den Melodien von „66 Jahre“, von „Aber bitte mit Sahne“. Mit „Hurra Hurra“ ging es zurück in die Kindheit. Die Biene Maja, Pipi Langstrumpf, die Schlümpfe, alle lustigen Helden der Kindheit marschierten durch den Festsaal. Das „Party Dance Mix“ wurde unterhaltsam und akzentuiert gespielt.

Die Musikapelle zeigte, dass sie sich in den unterschiedlichen Musikgenres und Zeiten wohl fühlt. Dirigent Fink leitete souverän, mit zurückgenommen Gesten. Er setzte schöne Akzente, wusste Tempi und Volumina zu gestalten. Er ließ die Musiker in Hochform aufgehen. Man spürte die intensive Probearbeit und die Lust am gemeinsamen Musizieren.

Natürlich beben die Herzen der Blasmusikbegeisterten, wenn die Takte der Märsche und Polkas erklingen. Die Polka „Böhmisch soll es klingen“ hatte eine schöne Feierlichkeit in sich. Der „Böhmische Geburtstagsgruß“ wurde mitreißend gestaltet. Das Publikum klatschte mit und freute sich über die gute Stimmung. Der „Graf Zeppelin-Marsch“ gehört zu den Lieblingsstücken des Publikums. Die wirksamen „Jubiläumsklänge“ von Peter Schad setzten dem Konzert einen mächtigen Schlussakkord.

Das Publikum brach in Jubel aus, es gab tosenden Applaus. Als Zugabe wurde die glanzvolle „Salemonia“ geboten. Das begeisterte Publikum forderte mehr und mehr Musik. Erst nach der dritten Zugaben, beendete Dirigent Fink das sehr gelungene Konzert.