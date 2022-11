Junger Autofahrer nach Konsum von Kokain von der Polizei gestoppt

Positiv auf Marihuana und Kokain verlief ein Drogenvortest, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle bei einem 21-jährigen Autofahrer gemacht haben. Das berichtet die Polizei. Der Autofahrer musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, musste er zudem einen vierstelligen Euro-Betrag zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.