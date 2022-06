Jugendliche versuchen in Haus einzusteigen und klauen ein Mofa

Hinweise auf zwei Jugendliche, die am Sonntagabend in Krauchenwies ihr Unwesen getrieben haben, erbittet sich das Polizeirevier Sigmaringen.

Die beiden Jungen im Alter von augenscheinlich zwischen 12 und 14 Jahren stehen im Verdacht, gegen 18 Uhr über ein offenes Fenster in ein Wohnhaus im Kälberaispenweg gestiegen zu sein. Nachdem der Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt im Garten aufgehalten hatte, durch umfallende Gegenstände auf die Personen aufmerksam wurde, flüchteten diese, ohne etwas entwendet zu haben.

Wenig später sollen vermutlich dieselben Jungen dann ein Mofa aus einer Garage in der Straße „Am Fohrenhäusle“ entwendet haben. Eine Zeugin sprach die beiden Tatverdächtigen an einem angrenzenden Feld an, worauf diese das Mofa liegen ließen und abermals ohne Beute flüchteten.

Die bislang Unbekannten sollen beide etwa 1,6 Meter groß gewesen sein. Während der eine wohl mit einer blauen Dreiviertel-Hose und einem hellen T-Shirt bekleidet war, soll der andere eine grüne Hose und ein neongelbes/grünes T-Shirt getragen und dunkle kurze Haare gehabt haben.

Die Polizei ist erreichbar unter der Telefonummer 07571/1040.