Jugendfeuerwehr wird immer größer

Weil er die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht hat, wechselt Hubert Seifried in die Altersabteilung der Krauchenwieser Feuerwehr, die er auch leitet. Der Wehr bleibt er außerdem als Wirt und Hausmeister erhalten. Seifried war 25 Jahre lang stellvertretender Abteilungskommandant, zehn Jahre stellvertretender Kommandant und fünf Jahre Kommandant. Dafür gab es ein Präsent, und er wurde mit stehenden Ovationen und einer Konfettikanone verabschiedet.

Rekordverdächtig ist der Mitgliederzuwachs in der Jugendwehr. Von 19 Kinder und Jugendlichen ist die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr auf 33 geschnellt, davon sind sieben Mädchen. Das berichtete Jugendleiterin Martina Seifried. Zu den insgesamt 15 Zusammenkünften kamen die Hauptübung der Gesamtwehr, der Ausflug nach Tripsdrill, das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Bittelschieß und andere Aktionen. „Hut ab, was Sie geleistet haben“, sagte Bürgermeister Jochen Spieß. Das Zeltlager sei eine tolle Leistung gewesen, und er bedankte sich bei allen Beteiligten für die Organisation und Durchführung – besonders bei Gesamtjugendleiter Gustavo Wagner.

Der stellvertretende Abteilungskommandant Markus Vonnier berichtete von 46 Einsätzen. Mit einigen Bränden und weniger Fehlalarmen stieg die Einsatzstundenzahl von 568 (2016) auf 664 Stunden. Kommandant Robin Damast ließ das Jahresprogramm Revue passieren und berichtete von Proben, Ausschusssitzungen, Dienstbesprechungen, Absperrdiensten, dem Jugendzeltlager, dem Ferienprogramm, der Ungarnfahrt, geselligen Veranstaltungen und der Hauptübung.

Durch den Wechsel in die Altersabteilung und einen Austritt verkleinerte sich die Wehr auf 45 Mitglieder, darunter fünf Frauen. Anton Ruprecht wurde zum Hauptlöschmeister befördert. Mit einer Power-Point Präsentation, erstellt von Melanie Fey, zeigte die Jugendleitung Bilder und Videosequenzen vom Kreisjugendzeltlager. Gesamtjugendleiter Gustavo Wagner bedankte sich für die Unterstützung mit einem Lagerbild. Der stellvertretende Kommandant Hubert Scheuermann bezeichnet den Ausbildungsstand als hervorragend. Die gemeinsamen Atemschutzübungen aller Abteilungen seien eine gute Sache und eine Entlastung für jeden Abteilungskommandanten. Für fleißigen Übungsbesuch bekamen Felix Klawitter (16 Proben), Stefan Gmeiner und Markus Vonnier (15), sowie Raimund Hüglin, Gerhard Lutz und Hubert Seifried (14) Geschenke. Mit der Bekanntgabe zahlreicher Terminen, einigen Informationen und dem Leitspruch der Feuerwehr beendete Robin Damast die 153. Hauptversammlung. (hk)