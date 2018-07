Die Narrenzunft Dreischuh in Hausen am Andelsbach veranstaltet derzeit ihre diesjährige Soppenhocketa. Der Soppen ist ein am Ortsrand im Oberdorf gestalteter Platz in der Nähe der Kirche. Am Samstagabend stand wieder alles im Zeichen der Countrymusik. Die Organisatoren, die Country-Freunde Hausen, trafen mit der musikalischen Unterhaltung der Countryband Wild Country Night genau den Geschmack der Besucher. Bereits um 20 Uhr war der Großteil der Bänke besetzt, und die Country-Line-Tanzpaare zeigten gekonnt ihre unzähligen Schrittkombinationen. Bei den ersten Tönen von „I love the rainy nights“ hielt es die tanzwütigen Linedancer nicht mehr auf ihren Sitzen. Tänzer der Gruppen Susi’s Devil Dancers aus Hattenweiler, Rosi’s Line Dancer aus Ostrach und die Quelldancer aus Bronnen stürmten die asphaltierte Tanzfläche.

Nachdem das Fest in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist, kommen so viele Linedancer zum Fest, dass eine gebaute Tanzbühne nicht mehr ausreicht. Der Ort entwickelt sich langsam, aber sicher zu einem Mekka der Linedancer. Sabine Bantle und Irina Jakob tanzen schon seit mehreren Jahren bei den Susi’s Devil Dancers aus Hattenweiler mit. Ihre beiden Männer, die die beiden Damen begleiteten, sahen ihre Frauen nach Einsetzen der Musik nur noch in den Tanzpausen.

Neben den üblichen Getränken und Schwarzbier konnten die Besucher an der Westerntheke erlesene Whiskys aus verschiedenen Ländern genießen. Für diejenigen, die Whisky nicht mögen, gab es auch Cocktails. Die bekannten und auf dem Holzgrill zubereiteten Spare Ribs sowie Chili con Carne aus dem Westerntopf stillten den Hunger der Festbesucher.