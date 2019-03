„Ich kann es jedem empfehlen“

Bereits gegen 10 Uhr ist es am Dienstag bei den Bräutlingen in Krauchenwies losgegangen: Alle acht Bräutlinge, darunter in diesem Jahr zwei Paare, wurden von einem der zehn Bräutlingsgesellen sowie einem Hölzle-Goist von zu Hause abgeholt und nach einem Frühstück zum Gasthaus Krone begleitet. In diesem Jahr traf es auch den 25-jährigen Johannes Böhler, einen Redakteur der „Schwäbischen Zeitung“, der seit Oktober vergangenen Jahres in Krauchenwies wohnt, ursprünglich aber aus Aalen kommt.

Ein buntes und chaotisches Bild bot sich in der Krone, als die verkleideten Bräutlinge zwischen ihren Begleitern saßen und jeder in der Runde sich einmal bei allen vorstellen musste. „Fasnet“ als Hobby hieß es da vom ein oder anderen. Zwischendrin marschierten dann plötzlich die „Blech-Bixa“ der Musikkapelle Krauchenwies ein und unterbrachen die Vorstellrunde, bevor sie vorbei war.

Kein Bräutling konnte vor seinem Gesellen fliehen

Bevor das eigentliche Bräuteln losging, versuchte der ein oder andere Bräutling vor seinen beiden Begleitern zu fliehen, was jedoch keinem gelang. Laut dem Brauchtum müssen nämlich die Bräutlingsgesellen die gesamte Rechnung übernehmen, wenn einem Bräutling die Flucht in eine andere Kneipe gelingt und er dort eine Runde Schnaps für alle Anwesenden ausgibt. Auch Johannes Böhler hatte einmal die Gelegenheit dazu, zeigte sich jedoch gnädig. „Ich wollte mich fair verhalten, nicht, dass ich am Ende noch im Brunnen gelandet wäre“, sagte er. Bräutlinge, die ihre Bräutlingsgesellen ärgern, würden nämlich traditionell in den Brunnen geworfen werden.

Als das Bräuteln um 13 Uhr losging, zogen die Bräutlingsgesellen mit ihren Bräutlingen hinter der Musik her zum Brunnen neben dem Backhaus Mahl. Dort wurden sie bereits von einer Menschentraube erwartet.

Johannes Böhler war der Erste, der auf die Stange musste. Nach einigen Runden um den Brunnen, bei denen er wie wild Süßigkeiten in die Menge und in die Arme der Kinder warf, wurde er vor dem Brunnen in die Luft geworfen und machte dabei eine recht gute Figur auf der Stange, ganz als ob er das Prozedere bereits etliche Male miterlebt hätte. Er wurde am Ende nicht in den Brunnen geworfen, einer seiner Mitbräutlinge ging jedoch freiwillig baden und wurde dafür von seinen Freunden bejubelt.

Ritt durch die Menge gibt Willkommensgefühl

„Also das Polster der Stange war echt in Ordnung. Wenn man die Tipps der Bräutlingsgesellen beachtet, dann ist auch die Potenz bei Männern nicht in Gefahr“, sagte Böhler nach dem Bräuteln. „Außerdem gibt einem der Ritt durch die Menge eine Art Willkommensgefühl. Ich kann es jedem, der nach Krauchenwies zieht, nur empfehlen, auch wenn man nicht fasnetsaffin ist.“

Die Bräutlinge liefen nach dem Bräuteln noch zusammen mit den Bräutlingsgesellen beim Umzug mit.