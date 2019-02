Hoher Sachschaden bei Unfall in Hausen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 20.15 Uhr in Hausen am Andelsbach im Kreuzungsbereich der Schulstraße/Alte Hauptstraße ist ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Fahrer eines BMW die Schulstraße in Richtung Ortsmitte und prallte im Kreuzungsbereich gegen einen VW, welcher auf der bevorrechtigen Straße „Alten Hauptstraße“ aus Richtung Krauchenwies heranfuhr. Der 59-jährige BMW-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt.