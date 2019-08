Wasenstimmung kommt am Wochenende wieder in Hausen am Andelsbach auf. Am Samstagabend geht es direkt mit einem Höhepunkt los: Die Trachtenkapelle konnte die Grafenberger engagieren. Die bekannte Partyband spielt seit Jahren im Wasenwirtzelt auf dem Cannstatter Volksfest.

Die Grafenberger stammen aus Metzingen und touren durch ganz Süddeutschland und die Schweiz. Die Live-Tour der Band geht in diesem Jahr vom Stuttgarter Frühlingsfest über das Seehasen- und Rutenfest wieder auf den Cannstatter Wasen. Am 31. August wird dann in Hausen Station gemacht.

Vollblutmusiker rocken das Zelt

Das Zelt wird in diesem Jahr ab 18 Uhr geöffnet und ab 18.30 Uhr bringen die Musiker vom Musikverein Rengetsweiler die Gäste bereits in Top-Stimmung. Ab 20.30 Uhr übernehmen dann die fünf Vollblutmusiker von Grafeenberger um ihren Bandleader Klaus Kächele das Zelt und werden eine Festzeltgaudi mit einer Lightshow und einem breitgefächerten, temperamentvoll vorgetragenes Repertoire von Partymusik, Rock, deutschen bis internationalen Schlagern bieten.

Am Sonntag, 1. September, geht es ab 11.30 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen und einem reichhaltigen Mittagstisch weiter. Neben den klassischen Festgerichten gibt es auch in diesem Jahr wieder Geschnetzeltes und Schnitzel. Außerdem bietet die Musikapelle gemeinsam mit der Familie Dunse diverse Fischgerichte an. Die Gäste werden von der Musikverein Ablach mit ihrem Dirigenten Mathias Fink unterhalten. Der Musikverein Veringenstadt tritt ab 14.30 Uhr im Festzelt auf. Ab 18 Uhr wird der Musikverein Frohnstetten zum Ausklang des Sonntags sein Bestes geben, um die Festbesucher mit Blasmusik zu begeistern.

Der Montag startet um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr gibt es zum Feierabendhock wieder Forellen und weitere Festgerichte zum. Ab 16.30 Uhr werden die Festbesucher von den Musikern der „R. 2.0“ bespielt. Für die Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm bei der Spielstraße der Jungmusikanten. Das Fest klingt mit einem weiteren Stimmungshighlight am Abend aus: dem Musikverein Egelfingen-Emerfeld und ihrem Dirigent Frank Metzger.

Kein Oktoberfest 2020

Im Jahr 2020 findet kein Oktoberfest der Trachtenkapelle Hausen statt. Da das Ortsjubiläum 800 Jahre Hausen in großem Rahmen gefeiert wird, gibt es dennoch ein Fest. Unter anderem kann man sich bereits heute auf einen Partyabend mit den Dorfrockern freuen.