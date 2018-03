Zwei Jahre noch, dann steht für die Bürger aus Hausen am Andelsbach ein besonderes Jubiläum an. Im Jahr 2020 nämlich jährt sich die erste urkundliche Erwähnung ihres Orts zum 800. Mal. Mittlerweile hat sich ein Festausschuss aus Mitgliedern der Hausener Vereine gebildet, denn das Jubiläum soll entsprechend gefeiert werden.

Bereits klar sei, dass Vereine und Ortschaftsrat zwei große Ereignisse stemmen wollen, sagt Ortsvorsteher Helmut Seeger auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“: Zu Beginn des Jahres soll es einen offiziellen Festakt geben. Für einen Termin habe man sich aber noch nicht entscheiden können, da die Narrenzunft „Dreischuh“ just in diesem Jahr auch 50-jähriges Bestehen feiere – mit einem Termin im Januar.

Konkretere Pläne gebe es aber bezüglich eines Jubiläumswochenendes, das am ersten September-Wochenende, 5. und 6., stattfinden soll. „Uns ist es wichtig, dass sich die Vereine dort präsentieren können. Und im Besonderen soll das Thema Brauchtum eine große Rolle spielen, das ist mir ganz wichtig“, sagt Seeger. So sei angedacht, am Samstag einen Handwerkermarkt anzubieten, am Sonntag solle es einen historischen Umzug durch den Ort geben. Ob auch ein Theaterstück einstudiert werde, sei noch nicht final entschieden. Seeger verrät zudem, dass Grundschule und Kindergarten in Planungen seien, „etwas eigenes auf die Beine zu stellen“.

Oktoberfest fällt im Jahr 2020 einmal aus

Am Samstagabend werde es eine Feier geben, deren Motto aber noch nicht definiert sei: „Klar ist aber, dass wir im Rahmen der Feierlichkeiten auch etwas für das junge Publikum anbieten wollen“, sagt er. Der Termin im September steht deshalb schon fest, weil der Musikverein sein Oktoberfest, das traditionell am ersten September-Wochenende stattfindet, für das Hausener Ortsjubiläum einmal ausfallen lässt.

Seeger freut sich, wenn sich in den kommenden Wochen weitere interessierte Hausener Bürger finden ließen, die sich im Festausschuss einbringen. Die Vorbereitungen gehen jetzt richtig los. Seeger selbst ist seit 18 Jahren, „einer halben Ewigkeit“ wie er sagt, Ortschaftsrat in Hausen. Ortsvorsteher ist er seit vier Jahren. Für ihn sei es „schon etwas Besonderes“, jetzt in verantwortlicher Position und gemeinsam mit den Vereinen ein derart seltenes Jubiläum planen zu können. Er wünscht sich, dass beim Festwochenende im September 2020 das „ganze Dorf auf den Beinen ist“.