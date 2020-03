Hausen am Andelsbach feiert 800-jähriges Bestehen

Sein Jubiläumsjahr leitet Hausen am Andelsbach am Sonntag, 29. März, im ausgewählten Gästerahmen ein. Das einstige Handwerkerdorf wird 800 Jahre alt. „800 Jahre Dahoim“ lautet das Motto, zu dem es einen zweiteiligen, historisch aufgearbeiteten Bildband, ein Festbier und passende Kleidung gibt. Das offizielle Festwochenende mit Umzug und einem historischen Handwerkermarkt findet im September statt.

Kein Ausschuss, kein Zusammenschluss der Vereine stemme die Vorbereitungsarbeiten auf die Jubiläumsfestivitäten, die Hausen am Andelsbach in diesem Jahr begeht. „Es ist der Zusammenhalt aller am Jubiläum unserer Heimatgemeinde interessierten Bürger, die Ideen eingebracht haben und sich um die Organisation kümmern“, so Franz Frick, der für den im September geplanten historischen Handwerkermarkt zuständig ist.

Eine Gruppe betreut das Marketing, die andere den Umzug für das Festwochenende. Diese „Hand-in-Hand-Arbeit“ sei traditionell in Hausen und zeichne die Dorfgemeinschaft aus. „Schon als ehemaliges Handwerkerdorf war Hausen in der Region beinahe autark“, erzählt er. Es sei allerdings einige Zeit vergangen, dass alle benötigten Gewerke im Dorf ansässig waren.

Und so kam die Idee auf, der Vergangenheit Ehre auf Brauchtumsboden zu erweisen: „Einer der sicher am aufwändigsten zu gestaltenden Programmpunkte ist der historische Handwerkermarkt im September“. Dazu hatten sich Frick und das Organisationsteam bemüht, rund 800 Jahre später wieder alle ehemaligen Gewerke vor Ort auszustellen, zumindest für einen Tag, zu Vorführungszwecken und zum Mitmachen für die Gäste. „Dass wir nicht alle einstigen Gewerke für den Markt gewinnen konnten, liegt lediglich an der Infrastruktur, die nicht alles ermöglicht“, so Frick.

AmFestwochenende im September können Besucher auch das Hausener Jubiläumsbier der Brauerei Zollerhof genießen und mittels Sweatshirts, T-Shirts, Baseballmützen oder Kochschürzen mit dem Aufdruck „800 Jahre Dahoim am Andelsbach“ eine Erinnerung erwerben.

Zuvor aber startet Hausen am Sonntag, 29. März, mit der Auftaktveranstaltung des Jubiläumsjahres. Geladene Gäste hören nach den Grußworten von Bürgermeister Jochen Spieß und Ortsvorsteher Helmut Seeger einen Vortrag des Pfullendorfer Heimatforschers Kurt Schrem. „Er berichtet aus der Zeit, als Hausen noch ein Handwerker- und Bauerndorf war“, so Eric Gröner aus dem Marketingteam.

Einer der Programmhöhepunkte des Jubiläumsjahres sei sicher auch die Publikation des zweiteiligen, mehr als 1400 historischen Fotografien und 720 Seiten starken Bildbandes „Hausen am Andelsbach - Wie es früher einmal war“. Dazu haben Eric Gröner und Andreas Bücheler rund acht Jahre lang quer durch ihre Heimatgemeinde nach altem Foto- und Kartenmaterial recherchiert, eingescannt und dokumentiert. Mit ihrer Publikation erzählen sie die Geschichte Hausens der vergangenen 100 Jahren bildhaft nach und dokumentieren auch heute noch bestehende alte Gebäude, die das Ortsbild noch heute mitprägen.

„Gerade durch Besuche bei Senioren unseres Dorfes, um Fotomaterial zu erfragen, haben wir durch deren Erzählungen aus ihren eigenen Familien einen Einblick in das Leben im Verlauf des letzten Jahrhunderts erhalten“, berichten die beiden.

Zum Buch entsteht zum Eröffnungsakt eine kleine Ausstellung mit den Hauptbildern der Publikation. Ein großflächiger Bildschirm im Hintergrund, der ausgewählte Fotografien zeigt, ist als „visuelle Leseprobe“ gedacht.

Der Auftaktsakt im ausgewählten Gästerahmen wird vom Musikverein Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach begleitet.