Grundschul-Piraten als Schrecken der Krauchenwieser Seenplatte

Die Grundschule Göggingen hat ihr traditionelles Sommerfest gefeiert. Die Viertklässler spielten die Hauptrolle im Musical „Das geheime Leben der Piraten“. Die Klassen 1 bis 3 unterstützten sie kräftig. Die Turnhalle war bis auf den letzten Platz besetzt und es gab reichlich Applaus für das unterhaltsame Stück. Auch die Schulleiterin erhielt für ihren Einsatz und den ihres Teams viel persönlich ausgesprochene Glückwünsche. Im Anschluss feierten alle gemeinsam auf dem Schulhof.

Nach der Begrüßung der Gäste hieß die kommissarische Schulleiterin Henriette Müller die Viertklässler auf die zu Bühne kommen: „Ich hatte das Glück eure Klassenlehrerin in Klasse 3 und 4 zu sein und ihr habt euch zu kleinen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Fähigkeiten entwickelt.“

Aber auch das „Nichtperfektsein“ gehöre zum Menschen, mache ihn „einzigartig und besonders wertvoll“. Danach übergab sie ihnen unter Beifall der Gäste die Abschlusszeugnisse. Beatrix Müller dankte als Elternbeiratsvorsitzende: „So eine kleine Schule kann nur funktionieren, wenn jeder mehr macht als vorgesehen.“ Beim Musical haben sich Lehrer und Eltern gemeinsam für ein gutes Gelingen eingesetzt. Die Viertklässler und ihre Eltern bedankten sich noch ihrerseits mit einem besonderen Geschenk für ihre Lehrerin und Schulleiterin: Sie trugen eine Holzbank herein, die mit reichlich Nervennahrung in Form von Schokolade geschmückt war: „Bei jeder Schokolade sollen Sie an uns zurückdenken.“

Danach ging es eine Stunde lang „auf hohe See“. Das Kindermusical „Das geheime Leben der Piraten“ ist spannend, witzig und „pädagogisch wertvoll“. Denn es geht ums Lesen können und darum, dass auch „nicht perfekte Menschen“ einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und ihr Fortkommen leisten. Tom und Arjana, wie alle Akteure aufwendig und fantasievoll als Piraten ausgestattet, führten zuerst in die Handlung ein. Für Käpt’n Danton (Lara Karbe mit französischem Akzent) ist es schwierig, seine Piraten bei Laune zu halten: „Wir sind der Schrecken der Krauchenwieser Seenplatte!“ Fast kommt es zur Meuterei. Doch eine Flaschenpost bringt Abwechslung und die Hoffnung auf einen Schatz.

Leider kann Danton nicht lesen, also muss die gefangene Prinzessin Filomena (Diana Derr) vorlesen. Ihre Gouvernante Donna Dolores (Stella Fazio) machte davor schon klar, dass sie die eigentliche Chefin an Bord ist. Der Ire (Jakob Holl), von Haihappen Joe (Mira Weidele) der „Irre“ genannt, kann das Rätsel entschlüsseln und erinnert sich schmachtend an „den Frühling meines Lebens“. Alle, auch der einäugige Spanier (Amelie Müller), haben irgendwelche Macken, die sie verbergen und dann doch die Gruppe weiterbringt: So hat Danton eine Kerze dabei, weil er immer im Dunkeln Angst hat und Joe schlägt mit seinem Holzbein den Takt so, dass die Eisentür, hinter dem die Schatzkiste steht, aufgeht. In ihr sitzt der Produzent, der den Piraten für das tolle Musical einen Plattenvertrag anbietet und „Ruhm und Anerkennung“ verspricht.

Kritik in Richtung Krauchenwieser Gemeinderat

So ein klein wenig Kritik bezüglich der geplanten Schulschließung gab es in Richtung Gemeinderat. Wenn es heißt, Filomena sei noch an Bord, weil für sie kein Lösegeld gezahlt wurde, flicken die Kinder ein: „Es will sie keiner zurückhaben oder sie brauchen alles Geld für den Kindergarten.“ Am Schluss kamen alle Klassen, die auch zwischendurch ihren Auftritt als Krokodile oder Jungpiraten hatten, auf die Bühne und sangen unterstützt von der Sommerfestband unter der Leitung von Rainer Kempf: „Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben.“

Nach dieser gewaltigen Gemeinschaftsarbeit konnten alle 60 Schüler und ihre Eltern, aber auch das ganze Dorf bei Essen, Trinken und Gesprächen auf dem Schulhof das Zusammengehören feiern.