Gretel Missel singt seit 60 Jahren im Kirchenchor

Die Sänger des Gögginger Kirchenchor St.Nikolaus haben sich in ihrem Probenraum zu ihrer Hauptversammlung getroffen. In der Sitzung wurde Gretel Missel für ihre 60-jährige Mitgliedschaft im Chor geehrt. Der Vorsitzende Adelbert Vochatzer eröffnete den Abend mit der Begrüßung aller Anwesenden, darunter Pfarrer Markus Moser.

Die Totenehrung übernahm Pfarrer Markus Moser. Es folgten die Berichte des Schriftführers Christian Strobel und von Kassiererin Andrea Beck. Sie konnte von einem positiven Kassenstand berichten, wofür sie anschließend einstimmig entlastet wurde.

Wiederum konnte der Vorstand mit Susanne Buebl ein neues Mitglied per Handschlag in den Chor aufnehmen. Henriette Keller – der zweite Neuzugang – kehrt nach Jahren ihrer Kinderpause wieder zum Chor zurück. Als weiteres Highlight des Abends wurden Ehrungen für verdiente Mitglieder vorgenommen.

Ehrungen:

Hanni Gutgsell wurde für 25 Jahre, Peter Kempf ebenfalls für 25 Jahre und Gretel Missel für 60 Jahre Mitgliedschaft im Chor geehrt. Alle drei Jubilare wurden mit einem Präsent überrascht, wobei Gretel Missel noch ein zusätzliches Dankesschreiben von der Diözese erhalten hatte. Pfarrer Markus Moser ließ es sich nicht nehmen, dieses vorzulesen und ihr für diese besondere Leistung zu danken. Weiterer Dank ging an die Notenwarte Marlies Kessler und wiederum Gretel Missel. Artur Gutgsell erhielt ebenfalls ein herzliches Dankeschön mit kleinem Präsent für sein Engagement als Getränkewart.

Der Vorstandsbericht von Adelbert Vochatzer ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Weiterhin gab Vochatzer einen Ausblick auf die Termine für dieses Jahr bekannt. Erwähnt wurde hierbei das bevorstehende Sommerkonzert am 30. Juni zusammen mit dem Musikverein auf dem Adlerplatz in Göggingen.

Chorleiter Rainer Kempf bedankte sich besonders bei Gisela Ott fürs Aushelfen beim Orgelspielen und bei Jürgen Ott fürs sporadische Dirigieren und, last but not least, ging ein herzliches Dankeschön und ein großes Lob an die gesamte Vorstandschaft. Allen Chor-Mitgliedern sprach er ebenfalls großes Lob für die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres aus. Besonders hob er die gute Stimmung und den großen Zusammenhalt in der Chorgemeinschaft hervor, bei der das Feiern auch nicht zu kurz kommt.

Pfarrer Markus Moser bedankte sich beim Chor mit einem herzlichen Vergelt’s Gott. Weiterhin gab er bekannt, dass die anstehenden Umbauarbeiten im Probenraum in den Osterferien getätigt werden sollen.