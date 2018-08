Zum diesjährigen Oktoberfest vom 1. bis 3. September der Trachtenkapelle konnten die Hausener Musikanten wieder die Grafenberger engagieren. Die bekannte Partyband spielt seit Jahren im Wasenwirtzelt auf dem Cannstatter Volksfest. Die Grafenberger stammen aus Metzingen und touren durch ganz Süddeutschland und die Schweiz. Die Live-Tour der Band geht in diesem Jahr vom Stuttgarter Frühlingsfest über das Seehasen- und Rutenfest wieder auf den Cannstatter Wasen. Am 1. September wird wieder in Hausen Station gemacht. Das Zelt wird in diesem Jahr ab 18 Uhr geöffnet und ab 18.30 Uhr bringen die Musiker vom Musikverein Göggingen die Gäste bereits in Top-Stimmung. Ab 20.30 Uhr übernehmen dann die fünf Vollblutmusiker um ihren Bandleader Klaus Kächele das Zelt und werden eine Festzeltgaudi mit einer Lightshow und ein breit gefächertes, temperamentvoll vorgetragenes Repertoire von Partymusik, Rock, deutschen bis internationalen Schlagern bieten. Nach wenigen Minuten heißt es dann auf die Bänke und mitmachen. Nachdem sich die neue Bartheke im Festzelt letztes Jahr bewährt hat, können auch dieses Jahr wieder alle Gäste auf den Bänken oder an der Theke dabei sein und Spaß haben.

Am Sonntag, 2. September, geht es ab 11.30 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen und einem reichhaltigen Mittagstisch weiter. Neben den klassischen Festgerichten bietet die Küche Geschnetzeltes mit Spätzle und wieder gemeinsam mit der Familie Dunse feinste Fischgerichte an. Die Gäste werden vom Musikverein Marbach mit ihrem Dirigenten Anton Merkle hervorragend unterhalten.

Der Musikverein Blochingen tritt am Nachmittag im Festzelt auf und wird die Besucher ab 15.30 Uhr mit seinen Klängen begeistern. Um 18 Uhr steigt das nächste Highlight. Zwanzig junge Musiker von Holzschlagblech steigen auf die Bühne. Sie spielen in verschiedenen Kapellen im westlichen Kreisgebiet und haben sich vor drei Jahren zu einer Band formiert. Teammanager und Gründer Simon Löw und seine Musiker sichern den Gästen einen Abend mit böhmisch, mährischer und umwerfender Blasmusik. Der Montag startet um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Die Jungmusikanten bieten zusammen mit der Feuerwehr verschiedene Spiele an. Ab 16 Uhr spielen einige Musiker der Trachtenkapelle auf und es gibt zum Feierabendhock wieder leckere Forellen, Forellenfilets und weitere Festgerichte. Das Fest klingt mit einem weiteren Stimmungshighlight aus, dem Musikverein Oberschmeien. Das Festzelt steht neben der Turn- und Festhalle und ist mit einem Holzboden und einer Heizung ausgestattet. Die Parkplätze sind ausgeschildert und befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Zelt.