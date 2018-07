Wasenstimmung auf der Festwiese in Hausen am Andelsbach: Vom 1. bis 3. September findet dort das Oktoberfest der Trachtenkapelle statt, für das die Hausener Musikanten wieder die Grafenberger engagiert haben. Die Partyband spielt seit Jahren im Wasenwirtzelt auf dem Cannstatter Volksfest. Im Zuge ihrer Live-Tour macht sie auch in Hausen Station.

Das Zelt wird am Samstag in diesem Jahr ab 18 Uhr geöffnet, und ab 18.30 Uhr bringen die Musiker vom Musikverein Göggingen die Gäste in Stimmung. Ab 20.30 Uhr übernehmen dann die fünf Musiker um ihren Bandleader Klaus Kächele das Zelt und bieten eine Festzeltgaudi mit ihrem Repertoire voller Partymusik, Rock sowie deutschen und internationalen Schlagern. Das verspricht der Veranstalter in seiner Pressemitteilung.

Am Sonntag, 2. September, geht es nach dem Festgottesdienst weiter mit einem Frühschoppen und Mittagstisch. Neben den klassischen Festgerichten bietet die Musikapelle gemeinsam mit Familie Dunse leckere Fischgerichte an. Die Gäste werden dabei vom Musikverein Marbach mit ihrem Dirigenten Anton Merkle unterhalten. Der Musikverein Blochingen tritt am Nachmittag ab 15.30 Uhr im Festzelt auf.

Um 18 Uhr gibt es dann den nächsten Festhöhepunkt: 20 junge Musiker von Holzschlagblech steigen auf die Bühne. Sie spielen in verschiedenen Kapellen im westlichen Kreisgebiet und haben sich vor drei Jahren zu einer Band formiert. Seit ihrer Gründung haben sie bereits bei etlichen Auftritten das Publikum mit Blas- und Stimmungsmusik unterhalten.

Der Montag startet um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr gibt es zum Feierabendhock wieder Forellen, Forellenfilets und weitere Festgerichte. Das Fest klingt mit Musik des Musikvereins Oberschmeien aus.