„Gonzo“ sucht nach Bauplätzen

Die Zaunhölzlezunft unter ihrem Zunftmeister Christof Strobel hat am Schmutzigen Donnerstag Krauchenwies tüchtig aufgemischt. Neben der Befreiung der Kindergärten Don Bosco und St. Josef sowie der Sophie-Scholl-Schule stand natürlich das schmucke Rathaus mit seinem Chef Jochen Spieß im Fokus des Geschehens. Unter den Augen viel närrischen Volkes musste der Schultes von „Klein Paris“, wie Krauchenwies seit langer Zeit im Volksmund genannt wird, seinen Sessel im „Oval Office“, so der Spießsche O-Ton, räumen.

Der machte wie gewohnt gute Miene zum närrischen Spiel und übergab seine Amtsinsignien kampflos an Zunftmeister „Gonzo“ Christof Strobel. Der verwies den „Bürgermeister a. D.“ des Hauses und verpflichtete ihn, sich bis Aschermittwoch unters gemeine Volk zu mischen. In Reimform verabschiedete sich das abgesetzte Oberhaupt, indem er der Narretei und der Zunft huldigte: „Fasnet mit euch, des isch a Segen, hoch lasst mir die Fasnet leben!“ Und weil in diesem Jahr die Fasnet im Zeichen des Mittelalters steht, dichtete er mit Blick auf den gegenüberliegenden Löwenplatz weiter: „Oh hättet mir es früher gwisst, dass ’s Motto Mittelalter ist, no hättet mir uns angepasst und manch Ruine standa glasst“.

Derweil hatte sich auf dem Dach der Fachwerkscheune, die an eben dieses Grundstück des ehemaligen Löwen grenzt, ein Storchenpaar niedergelassen. Während unten sich die Narren umtrieben und die Landjugend den Narrenbaum setzten, feierte das gefiederte Paar ihr Wiedersehen so, wie es bei Vögeln üblich ist, die sich lange nicht gesehen haben.

Der Narrenbaum stand in weniger als eine halbe Stunde, sodass Zunftmeister Gonzo, seines Zeichens nun Bürgermeister von Klein-Paris, der Landjugend eine großzügige Übernahme der Kosten versprach. Im Überschwang seines Amtes tat er sogar kund, in seiner Zeit der Regentschaft ein neues Baugebiet ausweisen zu wollen, da die Baulandpreise derzeit in die Höhe schießen. „Wer immer einen Acker oder Wiese herzugeben hat, ich kaufe es!“

Der Hit der Kinder war übrigens ein uralter Traktor, der den Wurstwagen durch die Ortsmitte zog. Sechs Stundenkilometer schnell und voll mechanisch, wie es sich für einen echten Oldtimer der Landwirtschaft gehört, zog er nicht nur die Kleinen in seinen Bann. Der Fanfarenzug, eine der Abteilungen der Zaunhölzezunft, sorgte mit Trommeln und Fanfaren für die passende musikalische Untermalung, während die Jugend unverdrossen den Baum in die Höhe wuchtete.

Bei dem närrischen Treiben spielte auch Petrus mit. Zwar blies ein frischer Wind, doch es blieb trocken, auch die Sonne ließ sich hin und wieder blicken, sodass die Fasnetsbegeisterten den schmotzigen Donnerstag trockenen Hauptes genießen konnten. Für den Narrensamen richtete die Zaunhölzlezunft noch einen Kinderball in der Waldhornhalle aus.