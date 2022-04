Gögginger Firma wirbt für grüne Solardächer

Robin Mesarosch, Abgeordneter der SPD im Bundestag aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, ist zu Besuch beim Gögginger Unternehmen Optigrün international AG gewesen.

Vorstand Uwe Harzmann und Alexander Eßer, Leiter Unternehmensentwicklung & Controlling, informierten den Abgeordneten zunächst über die Vorteile der Dachbegrünung gerade im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels. Laut einer Pressemitteilung von Optigrün schützt die Dachbegrünung nicht nur die Dachhaut vor Schäden durch Sonneneinstrahlung oder vor mechanischen Beschädigungen, sondern verbessert gleichzeitig durch die Verdunstungsleistung der Vegetation das Klima in der Umgebung. Denn die durch die Verdunstung erzeugte Kälte sorgt für eine Reduktion der Umgebungstemperatur. Außerdem bindet die Vegetation CO2 und Feinstaub. Die natürliche Wasserbilanz könne durch die Verdunstung ebenfalls wiederhergestellt werden.

Die weiteren Vorteile, die sich durch ein smartes Regenwassermanagement ergeben, fanden das besondere Interesse von Robin Mesarosch, da er sich als Mitglied des Ausschusses für Klima und Energie intensiv mit dem Smart Metering, dem computergestützten Messen, Ermitteln und Steuern von Energieverbrauch und -zufuhr beschäftigt.

Smartes Regenwassermanagement bedeutet, dass das Regenwasser, das auf Dächer und/oder Verkehrsflächen fällt, gezielt zurückgehalten wird und nicht der Kanalisation zugeführt, sondern vielmehr zur Bewässerung der Pflanzen sowohl auf dem Dach als auch am Boden eingesetzt wird. Gleichzeitig ist das System aber auch in der Lage, in Verbindung mit einer Wetter-App bei Vorhersage von Regenereignissen, das angestaute Wasser vor dem Regenereignis in die Kanalisation abzulassen, so dass dann wieder genügend Speichervolumen auf dem Dach vorhanden ist. Somit müssen die großen Wassermengen des Starkregens nicht in die Kanalisation geleitet werden, sondern verbleiben auf dem Dach, um Hochwasser zu vermeiden.

Die Optigrün international AG ist der marktführende Systemanbieter für Dach- und Bauwerksbegrünung in Europa. Zusammen mit seinen rund 125 Partnerunternehmen im Optigrün-Verbund sowie weiteren Kunden aus dem Garten- und Landschaftsbau begrünt das Unternehmen jährlich insgesamt über 7.000 Dächer weltweit.

Das inhabergeführte Familienunternehmen gehört zu den Pionieren im Bereich der Dach- und Bauwerksbegrünung und kann auf 50 Jahre Erfahrung zurückblicken. Im Jahr 2021 erzielte Optigrün einen Umsatz von über 80 Millionen Euro. Europaweit beschäftigt das Unternehmen rund 125 Mitarbeitende, an seiner Spitze steht Uwe Harzmann.

Interessante Diskussionen zwischen Robin Mesarosch und den Vertretern von Optigrün erfolgten auch zum Thema Auflagen und Förderungen der Kommunen zum Klimaschutz. Dort sind die Vorteile der Dachbegrünung und die Möglichkeiten, den Auswirkungen des Klimawandels etwas entgegenzusetzen noch nicht überall bekannt, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. So wird beispielsweise häufig eine Kombination aus Solar- und Gründachflächen von vielen Kommunen noch als nicht machbar eingestuft. Dies stelle aber eine ideale Symbiose dar, um die Klimaziele zu erreichen und das Leben gerade in den Städten wieder lebenswert zu machen.