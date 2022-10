Geschwindigkeit bei Abbiegevorgang unterschätzt

Mutmaßlich weil ein 54-jähriger Motorradfahrer die Geschwindigkeit und Entfernung des 57 Jahre alten Fahrers eines Dacia unterschätzte, verunfallten beide am Sonntag gegen 14.30 Uhr L 286, wie die Polizei mitteilt. An der Kreuzung der Landesstraßen 268 und 286 hielt der Motorradfahrer zunächst an, bog dann jedoch ab, während der Fahrer des Dacia die Kreuzung von Ostrach kommend passierte. Der Dacia kollidierte frontal mit dem Kraftrad, wodurch der 54-jährige Fahrer vom Gefährt geschleudert und mittelschwer verletzt wurde. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.