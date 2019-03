Gesangverein Krauchenwies entgeht der Auflösung

Noch vor Kurzem kreiste das Schreckensgespenst der Auflösung über dem Gesangverein Krauchenwies. Doch bei der Hauptversammlung konnte es jetzt erfolgreich vertrieben werden.

Schon vor zwei Jahren wollte sich der Vorsitzende Wolfgang Fiederer nicht mehr aufstellen lassen. Damals kam allerdings Corinna Rösch als Dirigentin zum Verein. In dieser Aufbruchstimmung machte auch der Vorsitzende weiter. Inzwischen haben sich die Lebensumstände von Rösch aber verändert. Sie begann ein Studium in Weingarten. Außerdem hat sie noch weitere Vereinstätigkeiten, die ihr am Herzen liegen. „Ich habe mit euch und durch euch gelernt. Es war eine tolle Zeit“, sagte sie. Sichtlich gerührt versprach sie aber bis zur Übergabe an einen neuen Dirigenten weiterzumachen. Und hier sind auch schon vielversprechende Gespräche geführt worden.

Nun war noch die Nachfolge von Wolfgang Fiederer zu regeln. Hier fand sich niemand, der an diesem Abend das Amt übernehmen wollte. Allerdings gibt es fürs nächste Jahr eine feste Zusage. So ließ sich Wolfgang Fiederer, wenn auch nur für ein Jahr, nochmals als Vorsitzender aufstellen. Der Verein ist gerettet.

Ein weiteres großes Problem ist aber der fehlende Nachwuchs. Derzeit sind es noch 36 aktive Sängerinnen und Sänger, fünf weniger als im vergangenen Jahr. Dies ist durch Alter und durch Wegzug bedingt, wie Wolfgang Fiederer in seinem Bericht verkünden musste. Zum Verein gehören auch 22 passive Mitglieder. Der Ausschuss musste sich hauptsächlich mit Personalproblemen beschäftigen. Die weiteren Wahlen liefen wie erwartet: Wiedergewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Markus Störk und Schriftführerin Josefine Doneleit. Der neue Kassierer ist Bernhard Waibel. Die vier Beisitzer sind Erich Boos, Danuta Guhl, Josef Grüner und Rosmarie Riedmüller.

Heinz Schöllhammer bleibt Passivvertreter und Notenwart bleibt Hermann Lutz. Die Kassenprüfer heißen Hermann Brand und Karl Enzenroß. Für 20 Jahre aktiven Gesang erhielten Lydia Götz und Wolfgang Beusch ein Weinpräsent. Für 50 Jahre wurde Josef Müller zum Ehrenmitglied ernannt. Er erhielt eine Urkunde und ein Weinpräsent. In seinem 30. und letzten Kassenbericht musste Kassierer Manfred Straub von einem leicht gesenkten Kassenbericht berichten. „Es ist heute keine Selbstverständlichkeit, ein Ehrenamt so lange auszuüben“, sagte der Vorsitzende. Dann überreichte er Manfred Straub ein Weinpräsent. Dieser wolle dem Verein weiter als Sänger erhalten bleiben.

Bürgermeister Jochen Spieß bedankte sich bei der Vereinsführung für die geleistete Arbeit und bei der Dirigentin für die vielen schönen Momente im Verein. Im Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Josefine Doneleit standen unter anderem Bewirtungsaktionen, Geburtstage, Wanderungen, ein Ausflug und Auftritte beim Herbstfest des Sängerbundes Veringenstadt und am Volkstrauertag.

Passivvertreter Heinz Schöllhammer sprach von einer wichtigen Generalversammlung und dankte Wolfgang Fiederer und den anderen für die hervorragende Führung in einer schwierigen Zeit. Er freue sich, dass es weitergehe.