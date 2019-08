Gerda Günter aus Ablach hat ein Zeugnis von 1959 - Wer bietet mehr?

An ihre Schulzeit erinnert sich Gerda Günter aus Ablach gerne zurück. Deshalb hat sie auch alle Zeugnisse seit der ersten Klasse aufgehoben. Ihr Ältestes, vom 29.Oktober 1959, ist sogar noch mit handschriftlichen Notizen ihrer Lehrerin versehen. „Gerdas Leistungen sind erfreulich. Gerda gibt sich Mühe. Ihre Leistungen sind gut“, steht da in Schreibschrift. „Ich war eigentlich immer gut in der Schule“, sagt Gerda Günter und gibt zu: „Außer in Aufsatz, das konnte ich nie. Und Leibesübungen, also das heutige Sport-Fach, fand ich auch immer unnötig.“ Als Kind musste sie zusammen mit ihren Geschwistern immer im Geschäft und auf dem Hof der Eltern helfen. Deshalb habe sie in der Schule nicht auch noch Lust gehabt, sich körperlich zu betätigen.

Kleine ausgeschnittene Herzchen aus Plastik sind Gerda Günter von ihrer Schulzeit in besonderer Erinnerung geblieben. Die gab es, wenn ein Schüler etwas außerordentlich gut gemacht hat. Hatte man fünf Herzchen zusammen, gab es ein kleines Bild einer Heiligen, weil die Lehrerin in früheren Jahren im Kloster gelebt habe. Die Bildchen haben die Schüler gesammelt und untereinander getauscht. „Die Jungs aus der Klasse haben irgendwann angefangen, die Herzchen nachzumachen. Dann gab es ziemlichen Ärger von der Lehrerin“, erinnert sich Günter.

Im Fach Rechnen war sie immer sehr gut – auch der Grund, warum Gerda Günter sich später dazu entschlossen hat, Buchhalterin zu werden. Inzwischen ist sie seit vielen Jahren als Bilanzbuchhalterin selbstständig. „Wir konnten es uns damals noch nicht raussuchen, was wir später machen wollen“, sagt Günter. „Umso glücklicher war ich dann, als ich mich zur Bilanzbuchhalterin hochgearbeitet habe.“