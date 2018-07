Genervt: Trucker kritisieren Bürokratie

Es ist zehn Uhr, die „Operation Trucker-Treff“ der Polizeidirektion Sigmaringen beginnt auf dem staubigen Parkplatz zwischen der Firma Gröner und dem Kiosk. Ziel ist es, Lastwagenfahrer über Neuerungen von Vorschriften und Gesetzen zu informieren und nützliche Tipps zu geben. Dazu hat die Polizei Sachkundige vom Landratsamt, von der Kreisverkehrswacht und vom Kreisfahrlehrerverband eingeladen. Außerdem ist die Firma Zurrpack, Anbieter von Verzurrmaterial, dabei.

„Wir führen diese Informationstage unter dem Motto ,Information statt Kontrolle’ seit 2007 durch“, erklärt Klaus Kubenz von der Polizeidirektion Sigmaringen. Vor Ort sind auch Beamte der Verkehrspolizei und des Sachgebiets Prävention. „Die Polizei hält sich optisch im Hintergrund, denn wir wollen ja nicht den Eindruck einer Kontrolle erwecken“, sagt Kubenz. Er selbst spricht Fahrer beim Verlassen der Fahrzeugkabine an und weist auf das Informationsangebot hin. Zeigt der Fahrer Interesse, kann er sich den passenden Gesprächspartner aussuchen.

Ein junger Fahrer in der Ausbildung absolviert den Reaktionstest der Kreisverkehrswacht. Geschäftsführer Heinz Schrey erklärt dem Fahrer kurz die Funktionsweise und schon läuft ein Film mit Verkehrssituationen ab, die ein schnelles Abbremsen erfordern. Wer möchte, kann sich mit der Alkoholsimulationsbrille auf der Nase im Ballfangen versuchen. Schon die 0,8-Promille-Brille zeigt Grenzen auf. Es ist ein Erlebnis, das hängenbleibt.

An einem Stehtisch tauschen sich Roland Röhrer (52) und Karl-Heinz Schmid vom Fahrlehrerverband aus. Röhrer ist mit einem Schwerlastfahrzeug unterwegs von Konstanz nach Aalen. „25 Jahre fahre ich Lkw, davor war ich mit dem Omnibus unterwegs. Die Vorschriften haben immer mehr zugenommen“, sagt der Kapitän der Landstraße.

Wunsch nach mehr Toleranz und fairem Umgang miteinander

Den Trucker-Treff selbst findet Röhrer gut, die EU-Verordnung Nummer 561/2006 dagegen weniger. Schon das 13-seitige Merkblatt, es nennt sich Kurzinformation, erschwere den Alltag des Kraftfahrers. Dem stimmt Herbert König, Firmenchef und Fahrer von Holztransporten zu. Auch er hält die Aktion für nützlich, wünscht sich aber bei Kontrollen mehr Toleranz und fairen Umgang miteinander. Jürgen Fortenbacher, Geschäftsführer einer Fahrer-Akademie, pflichtet ihm bei. Aus seiner Sicht machen die Kontrollbehörden von den Leitlinien zur EU-Verordnung, die Toleranzen zulassen, zu wenig Gebrauch.

Thomas Fränkel und Franz Miller müssen sich da so das eine oder andere Argument der Trucker anhören. Aber das sei auch ein Ziel des Treffens, so die Beamten. „Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte“, kann man da heraushören. Insgesamt gewinnt man den Eindruck, dass auch die Sachverständigen in Uniform und Zivil den Vorschriftenwald für kaum noch beherrschbar halten.