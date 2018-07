Gemeinderat stellt wichtige Weichen

Die Entscheidungen sind gefallen: Die Krauchenwieser Gemeinderäte haben in ihrer Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, den Betrieb in der Grundschule Göggingen zum Schuljahr 2022/23 einzustellen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Gögginger und Ablacher Kinder also auch in der Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies unterrichtet. Die zweite Entscheidung betrifft die Ablacher Feuerwehr: Die Abteilung bleibt zwar dem Namen nach erhalten, de facto gibt es aber eine Fahrzeugstandortauflösung. Die Ablacher Wehrmänner, die der Feuerwehr erhalten bleiben wollen, sollen also künftig in die Krauchenwieser Wehr integriert werden. Damit waren viele Ablacher Wehrmänner nicht einverstanden. Auch fünf Gemeinderäte lehnten die Standortauflösung ab. Mehr dazu lesen Sie im Verlauf des Tages online und morgen, Samstag, in der „Schwäbischen Zeitung“.