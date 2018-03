Gemeinderat erntet lautstarken Protest

Zu einer Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswerte Heimat, Rulfingen – Rosna – Krauchenwies – Hausen a.A.“ haben sich am Mittwochabend im Gasthaus Krone etwa 150 Personen eingefunden. Als Gastredner konnte der Vorsitzende der BI, Willi Lutz, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP/DVP-Landtagsfraktion, zugleich energie- und umweltpolitischer Sprecher, Andreas Glück, begrüßen. Ein Erfolg sei es, so Lutz einleitend, dass sich durch die Teilnahme am Bürgerdialog zumindest „die Genehmigung der geplanten Windkraftanlagen verzögerte“. Nicht erreicht habe man, die Verpachtung der Waldflächen an Enercon zu verhindern. Lutz beziffert die Ablehnung in Rulfingen und Hausen auf rund 90 Prozent.

Dass die Gemeinden in Verhandlungen Abstände der Winkraftanlagen zur Wohnbebauung von 1400 Metern erreicht haben, wird von der BI als nicht ausreichend angesehen. „Wir fordern nach wie vor einen Abstand wie in Bayern“, so Lutz. Kritisch steht die BI artenschutzrechtlichen Gutachten der Betreiber gegenüber und nennt dazu Beispiele aus der Region. Die Forderung nach einem „TÜV“ für solche Gutachten würde immer lauter. Leider sei der Antrag an die Gemeinde Krauchenwies, ein eigenes Gutachten zum Natur- und Artenschutz noch vor der Verpachtung in Auftrag zu geben, abgelehnt worden.

FDP: Unnütze Subventionen

FDP-Politiker Glück bat zu Beginn seines einstündigen Vortrags um Verständnis, dass er nicht auf den geplanten Windpark vor Ort eingehen könne. Er sei jedoch mit ähnlichen Fragestellungen auf der Schwäbischen Alb vertraut. Er erinnerte daran, dass Strom nur 20 Prozent der Primärenergie in Deutschland ausmache. „Der Staat macht hier den Fehler, sich zu reglementierend einzubringen.“ Als er begann, sich mit dem Thema Windkraft auseinanderzusetzen, sei ihm die Vorgehensweise „schlechten, windschwachen Standorten mehr Geld zu geben als guten“, unverständlich erschienen. Auch dass die Vorgaben für Düngemittelgutachten viel strenger seien als die für Windkraftanlagen sei ein Fehler, sagte Glück.

Gespannt ist er, wie sich die Große Koalition hinsichtlich der Vergabepraxis zukünftig verhalten wird. „Ich empfehle vor Ort auf der Hut zu bleiben. Auch fehlen mir marktwirtschaftliche Ansätze.“ Glück empfiehlt der BI, sich die Kartierung naturschutzrelevanter Daten der Genehmigungsbehörden kritisch anzuschauen. „Da fallen rasch mal ein paar Rotmilanhorste unter den Tisch“, sagte der Sprecher der Initiative, Willi Lutz.

In einer Fragerunde kam man dann auf die lokale Situation zu sprechen. So berichtete Helmut Zwißler von einer Besichtigung existierender Windkraftanlagen geringerer Höhe. Dass hier in Sichtweite Anlagen mit 159 Metern Nabenhöhe vor unseren Häusern stehen, habe er sich nie vorstellen können. Glück hält Schwachwindanlagen großer Höhe in Gegenden wie hier für den absolut falschen Weg. „200-Meter-Anlagen sind keine Privatangelegenheit von Investoren“. Louisa Grigoleit (21) aus Hausen will nicht akzeptieren, dass geforderte Abstände zu Vogelschutzgebieten größer sind als die zu Windkraftanlagen und erhielt dafür Applaus. Dass der einstimmige Beschluss des Krauchenwieser Gemeinderats zur Verpachtung längst den Meinungsaustausch beeinträchtigt, musste Gemeinderatsmitglied Hans-Peter Kernler erfahren. Sein Versuch, diesen zu erklären, wurde von einigen mit lautstarkem Protest begleitet. Glück gab spontan die Empfehlung „weiterhin menschlich anständig zu bleiben“.