Gemeinde erhöht Preise für Grundstücke

Sowohl über die Kaufpreise als auch über den Vergabemodus für das bereits erschlossene Baugebiet „Kirchberg“, Abschnitt 2, bat der Krauchenwieser Bürgermeister Jochen Spieß die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung um deren Stellungnahme. Obgleich man noch den Abschluss der Vermessung abwarten muss, so Spieß, könne man bereits über Preise und Vergabe entscheiden. Spieß nannte einleitend Baupreise aus den umliegenden Gemeinden.

Sie lägen je nach Größe der Orte zwischen 84 Euro pro Quadratmeter in Laiz und 134 Euro pro Quadratmeter in Sigmaringen. Er brachte auch die Preise im ersten Bauabschnitt, erste Reihe mit 115 Euro pro Quadratmeter und zweiter Reihe mit 76 Euro pro Quadratmeter in Erinnerung. Die jetzt zu vergebenden Plätze in der ersten Reihe seien kleiner und flacher, die Nachfrage bereits groß. Mit einer kleinen Steigerung schlägt Spieß eine Festsetzung des Kaufpreises von 120 Euro pro Quadratmeter für die fünf Plätze der ersten Reihe und 81 Euro pro Quadratmeter für die der zweiten Reihe vor. Aus der Sicht von Spieß solle man vermeiden, sich an den rund 16 Prozent höheren Baukostenindexes zu orientieren.

Vorschlag: 125 Euro pro Quadratmeter wird abgelehnt

Gerhard Weber hält die Steigerung um wenige Euro für „geschenkt“. Werner Veser schlug vor, die prozentuale Erhöhung gleich zu gestalten. Hans-Peter Kernler wollte wissen, ob die Gestehungskosten des Baugebiets durch die Baupreise gedeckt seien. Spieß war davon überzeugt, dass es „reichen wird“. Ein weiterer Punkt, die Vergabepraxis, sollte auch durch die Versammlung beschlossen werden. Man könne das Thema der Vergabe von Bauplätzen auch ganz komplex aufziehen, so Spieß. Er schlägt jedoch ein „praktikableres Verfahren“ vor.

Danach sollen Bürger der Gemeinde Krauchenwies gegenüber auswärtigen Interessenten bevorzugt werden. Bei zwei Auswärtigen schlägt Spieß das Losverfahren vor. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Für die Abstimmung über die Grundstückspreise war über den Vorschlag von Werner Veser, der 125 Euro pro Quadratmeter vorschlägt, abzustimmen. Der Veser-Vorschlag wurde mit 7:7 Stimmen abgelehnt.

Der Vorschlag der Verwaltung, 120 Euro pro Quadratmeter, kam in einem weiteren Wahlgang mit 7:6 bei einer Enthaltung durch. In einer weiteren Abstimmung wurde über die 81 Euro pro Quadratmeter für Plätze in der zweiten Reihe entschieden. Hier folgten alle Mitglieder dem Vorschlag der Verwaltung. Im Beschlussvorschlag verweist die Verwaltung noch darauf hin, dass die persönliche Reservierung ab Vorliegen des amtlichen Messergebnisses bei der Gemeindeverwaltung möglich ist.

Der in zwei Abschnitte auch räumlich aufgeteilte Bauabschnitt II umfasst insgesamt 40 Bauplätze. Davon 13 in mehr östlicher Lage, 27 in mehr südöstlicher Lage.