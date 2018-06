Gemeinde entnimmt knappe Million Euro aus der Rücklage

In der Krauchenwieser Gemeinderatssitzung am Dienstag hat die Verwaltung den Rechnungsabschluss für den Gemeindehaushalt 2017 vorgestellt. Größte Investition war die Ortsdurchfahrt Göggingen.

Stefanie Mewes, Fachbeamtin für das Finanzwesen, zählte die wichtigsten Investitionen des vergangenen Jahres auf. Der Brandschutz für den Kindergarten Hausen kostete 96 000 Euro, Grunderwerb für die Ortskernsanierung 69 000 Euro, die Ortskernsanierung Krauchenwies dann 143 000 Euro, der Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt Göggingen fast 90 000 Euro, Straßensanierungen 207 000 Euro, die Ortsdurchfahrt Göggingen 267 000 Euro und die Entwässerung der Jungviehweide 98 000 Euro. Im Vermögenshaushalt wurden Einnahmen von rund 8,5 Millionen Euro erzielt, Ausgaben fielen aber rund 9,49 Millionen Euro an. Um die Ausgaben decken zu können, war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 978 000 Euro nötig. Das Volumen des Vermögenshaushalts betrug also rund 9,49 Millionen Euro.

Beim Verwaltungshaushalt erhielt die Gemeinde Einnahmen in Höhe von 12,1 Millionen Euro, die Ausgaben betrugen 10,4 Millionen Euro. Damit wurde eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,7 Millionen Euro erzielt. Insgesamt betrug das Volumen des Gesamthaushalts 21,59 Millionen Euro.

Kämmerer Viktor Franchini stellte die Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe Abwasser und Wasser vor. Bei der Wasserversorgung ergaben sich Erträge von 571 277 Euro und Aufwendungen von 551 957 Euro, der Jahresgewinn beträgt 19 320 Euro. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2,1 Millionen Euro. Beim Abwasser stehen Erträgen von 1,12 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von 1,07 Millionen Euro gegenüber, die Bilanzsumme beträgt 10,7 Millionen Euro. Der Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Strom lag zur Gemeinderatssitzung noch nicht vor.