„Musik bringt uns weiter und Musik macht uns fröhlich, deshalb singen wir“: Mit diesen Worten hat Andrea Stecher vom Chor Intakt die mehr als 300 Zuhörer im Gasthaus Linde in Göggingen begrüßt. Kein Wunder, dass es keinen freien Platz mehr im Saal der Linde gab, schließlich gaben gleich drei Chöre ihr Können am Sonntagabend zum Besten.

So waren zum Chor Intakt der Chor Langenenslingen und der Chor Regenbogen aus Wald zusammengekommen, um mit einem bunten Programm zu zeigen, dass Singen nicht nur fröhlich machen kann, sondern zum Mitschunkeln und zum Mitmachen animiert. Gleich mit dem zweiten Lied, „You’ve got a friend“ bedankte sich der Chor Intakt bei seinem Gastgeber, dem Ehepaar Haugg, welches das Gasthaus Linde betreibt. Zum sehr komplexen Werk „Music“ von John Miles bemerkte Andrea Stecher mit einem Augenzwinkern: „Das Leben ist schön, von einfach war keine Rede.“

Der Chor Langenenslingen machte den Auftakt mit „Adiemus“ von „Herr der Ringe“ und zeigte damit nochmals eine ganz andere Seite an Musikauswahl, die nicht weniger Gänsehaut erzeugte. Hier überraschte ebenfalls das extrem breite Spektrum an Liedern von Nena über Helene Fischer und ihrem „Atemlos durch die Nacht“ bis hin zu einem Medley von Udo Jürgens. Beide Chöre wurden von ihrem Chorleiter, Frank Boos, der an diesem Abend auch für die gesamte musikalische Leitung zuständig war, sicher auch durch schwierige Passagen gebracht.

Ein Hoch auf den gelungenen Abend

Nach einer kleinen Pause startete der Chor Regenbogen aus Wald, der mit Chorleiter Marvin Fangauer nochmals mit einer weiteren Auswahl an vielseitigem Repertoire aufwarten konnte, nachdenklich mit „Cradle me lord“. Mit „Let it be“ demonstrierte der Chor, wie toll sich Beatle-Songs auch für Zugaben eignen und setzte dann noch mit dem Lied von Andreas Bourani, „Ein Hoch auf uns“, ein Hoch auf den gelungenen Abend. Bevor es in das Finale ging zeigte der Chor Intakt dem ungläubigen Publikum, dass auch „Metal“-Stücke zum Singen von Liebesliedern geeignet sind.

Dass sich die Chöre wöchentlich zum Üben treffen und meistens fast vollzählig dabei sind, macht die Begeisterung am Singen deutlich. Bei dem achtstimmigen Stück von Freddy Mercury, „Bohemian Rhapsody“, weiß dann auch der Zuschauer, dass solche herausragende Stücke intensives Proben voraussetzen. Das mittlerweile 26-jährige Bestehen des Chor Intakt spricht außerdem für sich.

Zum Abschluss des Abends fanden dann alle drei Chöre gekonnt im Finale bei dem Stück „Amazing Grace“ zusammen. Obwohl nicht anzunehmen war, dass so viele Leute alle auf eine Bühne passen würden, schafften es die mehr als 100 Sänger und Sängerinnen tatsächlich, vor und auf der Bühne einen weiteren Höhepunkt zu gestalten.