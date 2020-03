Frau wird aus ihrem Auto geschleudert

Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmittag zwischen Sigmaringen und Krauchenwies von der Landesstraße abgekommen, gegen mehrere Bäume geprallt und aus ihrem Auto geschleudert worden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Gegen 12.15 Uhr war die 54-Jährige auf der Landesstraße in Richtung Krauchenwies unterwegs, teilt die Polizei mit. Zwischen der Abzweigung nach Sigmaringendorf und der Seenlandschaft kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau fuhr etliche Meter neben der Straße, bevor sie wieder auf die Fahrbahn zurückkam und dabei mit einem anderen Auto zusammenstieß. Nach dieser Kollision geriet ihr Seat ein weiteres Mal nach rechts auf das Bankett. Im weiteren Unfallverlauf fuhr die 54-Jährige quer über die Fahrbahn, bevor sie nach links von der Straße abkam und dort gegen mehrere Bäume prallte. Weil die Fahrerin nicht angeschnallt war, wurde sie aus ihrem Auto herausgeschleudert und blieb schwer verletzt im dortigen Gelände liegen. Notarzt und Rettungsdienst waren nach Polizeiangaben schnell zur Stelle und kümmerten sich um die Frau. Nach der Erstversorgung wurde sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Weil die L 456 für rund zwei Stunden voll gesperrt war, musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden.