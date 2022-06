Feuerwehreinsatz: Kleinkind steckt mit Bein in Ablaufschacht fest

Beim Überqueren der Fahrbahn in der Straße „Augrund“ in Krauchenwies ist am Montag gegen 17.45 Uhr eine Einjährige auf den Längsschlitz eines Ablaufschachtes getreten und hat sich dort mit ihrem Bein verfangen. Das teilt die Polizei am Dienstag in einer Meldung mit.

Da sich das Bein nicht mehr ohne Weiteres befreien lies, verständigte die Mutter des Kleinkindes den Rettungsdienst. Mithilfe eines Spreizgerätes konnte die Feuerwehr die Einjährige schnell wieder aus ihrer misslichen Lage befreien. Das Mädchen blieb unverletzt.