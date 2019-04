Feuerwehrabteilung Göggingen feiert 125-jähriges Bestehen

Die Abteilung Göggingen hat am Samstag in der Gemeindehalle Waldhorn mit einem Festakt ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert.

Der Festtag begann mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Markus Moser. „Obwohl vor 125 Jahren die Welt noch anders war, brauchte es damals schon Menschen, die bereit waren, anderen zu helfen“, sagte Moser zur damaligen Gründung der Gögginger Feuerwehr. „Wenn einer hilft, der hat den Himmel verstanden,“ fuhr Moser in seiner Predigt fort. „Sie helfen, wo Hilfe notwendig ist“, sagte er an die Feuerwehr gewandt, „solche Menschen brauchen wir“.

Abteilungskommandant Christian Leiss begrüßte die Gäste in der vollen Gemeindehalle. Die Gewissheit, sich auf den anderen verlassen zu können, Tag und Nacht bereit zu sein und sich tatkräftig allen Aufgaben stellen zu können – das alles gehe nur, wenn die ganze Familie dahinterstehe, so Leiss. Dann ging er ausführlich auf die Geschichte der 1893 gegründeten Gögginger Wehr ein. Zweck und Ziele dieser Gründung seien auch heute noch aktuell.

Bürgermeister Jochen Spieß gratulierte im Namen der Gemeinde. Die Anforderungen an die Feuerwehr hätten sich geändert, ebenso die Technik, sagte der Bürgermeister. Auch die Ausbildung verlange den Feuerwehrleuten sehr viel ab. Die Feuerwehr sei nicht „nur“ ein Verein, sondern eine kommunale Aufgabe, „die wir mit Verstand erfüllen müssen“, sagte Spieß. Mit dem Schlachtfest bringe sich die Abteilung auch gesellschaftlich ins Ortsleben ein. Egal welche Einsatzmittel und Ausbildung vorhanden seien, egal wie viele Einsätze, das Wichtigste sei die Kameradschaft, so der Bürgermeister weiter. Dann überreichte er eine Fahnenschleife und ein Präsent.

Damast: „Auch nach 125 Jahren ist jeder Einsatz Improvisation“

Der Krauchenwieser Kommandant Robin Damast freute sich, dass die Bürger Göggingens so zahlreich zur Feier gekommen waren. In den letzten 125 Jahren habe die Feuerwehr einen großen Wandel durchgemacht, sagte er zum Einstieg in seinen Rückblick auf die Geschichte des Feuerwehrwesens. Für einen Einsatz gebe es aber jedoch auch nach 125 Jahren kein festes Rezept, jede Lage sei anders und erfordere Improvisation. Auch er überreichte eine Fahnenschleife. Sie kam von den anderen Abteilungen.

Ortsvorsteher Manfred Fischer betonte die besondere Bedeutung des Feuerwehrjubiläums für Göggingen. Dies zeige, dass auch eine kleine Gemeinde im Ehrenamt Großes leisten könne. „Es ist beruhigend zu wissen, dass es nach wie vor Mitbürger gibt, die bereit sind, sich zur Abwehr von Gefahren einzusetzen“, sagte Fischer. Eine besonders große Freude sei es ihm zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Jugendwehr bei der Sache sei. Die Grüße vom Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen überbrachte Werner Stroppel und bedankte sich für 125 Jahre Dienst am Nächsten.

Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger wagte gar einen historischen Exkurs zur ersten Feuerwehr in der europäischen Geschichte, die im Jahre 22 v. Chr. im alten Rom gegründet wurde. Heute gebe es in Baden-Württemberg 110 000 Freiwillige, die aktiven Dienst leisten. Dem Land sei Aus- und Weiterbildung wichtig, deshalb werde die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal erweitert. Auch die Bemühungen zur landesweiten Nachwuchswerbung trügen bereits Früchte. Lothar Müller gratulierte im Namen der Gögginger Vereine. Er wünschte dem Wehrführer stets ein glückliches Händchen. Dann überreichte er Christian Leiss einen Gutschein für ein Straßenbanner zum nächsten Schlachtfest. Dieser beendete mit Dankesworten den offiziellen Teil. Im hinteren Teil der Halle zeigte eine Bilderwand die Arbeit der Abteilung.