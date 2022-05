FDP-Verkehrsexperte will Weichen für ländliche Bahnprojekte auf Grün stellen

Der ländliche Raum soll beim Ausbau von Bahnstrecken künftig weniger benachteiligt werden. Dies sagte der Verkehrsexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Valentin Abel, bei einer Diskussionsrunde am Montagabend in Krauchenwies. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Hohenlohekreis vertrat den erkrankten Staatssekretär im Verkehrsministerium, Michael Theurer.

Wünsche der Bürgermeister

Einige Bürgermeister und Vertreter aus dem Landratsamt richteten Wünsche an das von den Freien Demokraten geführte Berliner Verkehrsministerium. Meßkirchs Arne Zwick forderte bei der Bewertung von Bahnstrecken, die elektrifiziert oder ausgebaut werden sollen, künftig einen „der-ländliche-Raum-Faktor“ zu berücksichtigen. Meßkirch ist zusammen mit Sauldorf Eigentümer der Ablachtalbahn und muss sich vor einer Wiederaufnahme des Regelbetriebs einer Nutzen-Kosten-Untersuchung unterziehen.

Doch da auf dem Land per se weniger Fahrgäste die Bahn nutzen, könne man die Zahlen nicht mit denen von Ballungsräumen vergleichen. Die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese hofft deshalb auf eine Neufassung der Analysekriterien, die der wegen der Topografie kostenintensiven Elektrifizierung der Zollernbahn höhere Chancen einräumt.

Bessere Angebote, mehr Fahrgäste

Der Landkreis ist in Vorleistung gegangen und hat die ersten Untersuchungen angeschoben. Die Kosten-Nutzen-Untersuchung soll in Kürze vorliegen, so Wiese. „Bislang ist der ländliche Raum hier häufig durchs Raster gefallen. Das muss sich ändern“, sagte der FDP-Politiker Abel. Eine Verdopplung der Fahrgastzahlen des öffentlichen Nahverkehrs könne nur erreicht werden, wenn es auch auf dem Land bessere Angebote gebe.

Abel möchte den ÖPNV deshalb breiter denken. Es müsste mehr Rufbusse geben, Anruf-Sammel-Taxis 2.0. „Über sie erreichen wir eine bessere Abdeckung in der Breite und verringern die ungenutzten Kapazitäten, wenn leere Busse über die Dörfer fahren.“

Jochen Spieß will Bürokratie entrümpeln

Krauchenwies’ Bürgermeister Jochen Spieß forderte: „Wir müssen die erdrückend langen Planungsprozesse verkürzen und die Bürokratie ordentlich entrümpeln.“ Die Landesregierung mache bei ihrem Lieblingsprojekt, der Windkraft, vor, wie es gehe.

FDP soll helfen

Der Projektkoordinator für den Neubau der Bundesstraßen 311/313 will die Planungszeit für die sogenannte Nordtrasse deutlich verkürzen. „Wir werden belächelt, wenn wir das Jahr 2029 nennen - bis dahin wollen wir die Planfeststellung einreichen“, sagte Thomas Blum Ziel müsse sein, über eine gute Abstimmung eine Wiederholung von Planungsschritten zu vermeiden, sagte Blum, und bat den FDP-Mann um Unterstützung. „Wenn sich das Land mit dem Bund über die Straßenpläne abstimmt, brauchen wir ihre Unterstützung, wir brauchen eine schnellere Entscheidung als es heute möglich ist.“

FDP-Mann Abel gab dem Straßenplaner Recht wie er es an diesem Abend nach den meisten Wortmeldungen tat.