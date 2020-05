FC Krauchenwies packt im Supermarkt mit an

Die aktuelle Lage stellt auch für die Supermärkte eine Ausnahmesituation dar. Nicht nur Personalbedarf, sondern auch die höhere Nachfrage an Lebensmitteln stellt die Mitarbeiter vor zusätzliche Herausforderungen. Gerade in dieser Zeit gilt es zusammenzuhalten und zusammen anzupacken. So auch die Idee der Vereinsmitglieder des FC Krauchenwies. Nun schon zum zweiten Mal haben sie im Supermarkt in Krauchenwies einen Abend mitangepackt und mitgeholfen die Regale wieder aufzufüllen.