Fahrer überschlägt sich mit Wagen – und macht sich aus dem Staub

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen wurden am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall auf einem Kiesparkplatz im Riedweg gerufen, bei dem sich weder der Verursacher noch das Fahrzeug an der Unfallörtlichkeit befand.

Nach jetzigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass der Unbekannte mit seinem Pkw von Hausen kommend in Fahrtrichtung Krauchenwies unterwegs war. Auf Höhe des Kiesparkplatzes kam der Fahrer mit seinem Citroen nach links von der Fahrbahn ab.

Der Wagen kollidierte mit einem aufgeschütteten Wall aus Kies und Bauschutt, wurde dadurch nach rechts abgewiesen und überschlug sich in der Folge auf dem dahinterliegenden Kiesplatz.

Unfallauto in Wald gefunden

Ein Container wurde durch umhergeschleuderte Kieselsteine beschädigt. Mutmaßlich war der Pkw nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde auf noch nicht bekannte Weise abtransportiert. Noch am selben Tag fand eine Zeugin das mutmaßliche Unfallfahrzeug in einem nahegelegenen Waldstück.

Die Höhe des Sachschadens am Container wird auf etwa 500 Euro, der Schaden am Citroen auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht gegen den derzeit noch unbekannten Fahrer aufgenommen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.