Erwartungen nicht erfüllt

Der Trumpf, den Bürgermeister Jochen Spieß nun so locker-flockig aus dem Ärmel schüttelt, sticht nicht: Wir hatten mehr erwartet, als Spieß noch vor der Fasnet eine Bürgerversammlung ankündigte: Schließlich geht es um das Filetgrundstück in Krauchenwies. Jetzt stellt sich nicht nur die Frage, ob die Gemeinde den Bau von altersgerechtem Wohnraum komplett aufgegeben hat. Es ist vielmehr nicht zu rechtfertigen, dass Krauchenwies hier – abgesehen von der sinnvollen Entschärfung des Stauproblems – seine derzeit zentralste und beste Freifläche verschleudern und daraus eine Art Busbahnhof mit ein paar Parkplätzen machen will. Als glücklichen Umstand kann man vielleicht begreifen, dass das Planungsverfahren für diese Verschwendung wieder mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird – in dieser Zeit fällt den genügsamen Krauchenwiesern hoffentlich doch noch etwas Besseres ein, als der närrische Vorschlag von Hans Liehner, ein gigantisches Loch für den Hochwasserschutz zu graben.