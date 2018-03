Erste Konzepte gibt es wohl schon im März

Seit gut zwei Monaten beschäftigen sich die Krauchenwieser Schul-Rektoren Werner Hall (Krauchenwies) und Susanne Fröhlich (Göggingen), Bürgermeister Jochen Spieß, Elternvertreter, die Ortsvorsteher von Göggingen (Manfred Fischer) und Hausen (Helmut Seeger) sowie Maximilian Groß vom Staatlichen Schulamt Albstadt mit der zukünftigen Ausrichtung der Krauchenwieser Schullandschaft. Zwei Treffen haben bislang stattgefunden. Die Treffen, die aufgrund des sensiblen Themas unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, werden von Wolfram Dreier vom Team Ewen moderiert, das überregional Konflikte betreut.

Dreier will aufgrund des schwebenden Verfahrens nicht zuviel verraten, erklärt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ aber, dass es im ersten Treffen erst einmal um die Sammlung all der Themen gegangen sei, die den Teilnehmern wichtig seien. Im zweiten Treffen habe man versucht, die drängendsten Themen herauszuarbeiten: „Als besonders wichtig haben sich drei Punkte herauskristallisiert: eine effiziente künftige Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten, eine Planungssicherheit für Schulen und Eltern und die Frage, wie weit der Schulbezirk künftig gefasst werden soll“, sagt Dreier. Allen Parteien sei es zudem wichtig, Chancengleichheit für beide Schulen zu gewährleisten, über Schulprofile nachzudenken, und dass auch in der Zukunft eine gute Schulatmosphäre herrschen könne und auch weiterhin Sozialkompetenz vermittelt werde.

Hintergrund der aktuellen Gespräche ist, dass sich die Krauchenwieser Schullandschaft zwangsläufig verändert in den kommenden Jahren. Der Werkrealschulzweig der Sophie-Scholl-Schule wird bekanntlich abgewickelt, mit der Folge, dass die Schule als reine Grundschule ein Überangebot an Räumen haben wird. Aktuell nutzen die Sophie-Scholl-Schüler noch die Außenstelle in Ablach – ob das alte Schulhaus künftig weiter gebraucht wird, ist eine von vielen Fragen, die sich der Gruppe stellen. Mit der Grundschule in Göggingen hat die Gemeinde Krauchenwies eine zweite Grundschule. Bürgermeister Jochen Spieß habe bei den Treffen nochmals skizziert, dass mit einem spürbaren Rückgang der Schülerzahlen zu rechnen sei, sagt Dreier.

Bei einem dritten Treffen , das am 7. März stattfinden soll, sollen nun im Optimalfall bereits Lösungsoptionen ausgearbeitet werden. „Ob wir die dann schon bewerten können, werden wir sehen“, sagt Dreier. Am Ende der Gespräche über die künftige Krauchenwieser Schullandschaft soll dem Gemeinderat ein mögliches neues Schulkonzept zur Verabschiedung vorgelegt werden.