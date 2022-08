Eine willkommene Abkühlung im Weinkeller

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 29. Juli unternahm das ehrenamtliche Familiengottesdienstteam vor der Sommerpause einen Ausflug an den Bodensee. Mit dem Bus ging es zum Hafen von Unteruhldingen. Von hier aus fuhren sie bei strahlendem Sonnenschein mit dem Schiff mit Zwischenstopp in Meersburg nach Hagnau. Hier wurden sie beim Winzerverein bereits erwartet und während draußen Temperaturen von 30 Grad plus herrschten, brachte die Weinkellerführung eine willkommene Abkühlung.

Zu Fuß ging es dann am Seeufer von Hagnau nach Meersburg - dort ging in einer beliebten Pizzeria mit Seesicht ein launiger, spaßiger und geselliger Ausflugstag zu Ende. Pfarrer Moser bedankte sich zum Abschluss aufs herzlichste für die ganzjährige Unterstützung und die vielen Stunden, die ehrenamtlich eingebracht wurden. Er hofft auch in Zukunft auf einen so guten Zusammenhalt und ein ebenso tolles Engagement.