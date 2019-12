Ein Elektro-Roller für den guten Zweck

Einen Elektro-Roller im Wert von 700 Euro hat Christoph Roser vom Haus Nazareth in den Geschäftsräumen der Ruprecht Werbeland GmbH in Krauchenwies entgegennehmen können. Gewonnen hat der Sozialpädagoge dieses bis zu 30 Stundenkilometer schnelle Gefährt bei einem Preisausschreiben, das der Werbeland-Verband mit seinen 250 Geschäftspartnern in ganz Deutschland durchgeführt hatte.

„Alle unsere Bestandskunden wurden angeschrieben, nach der Gewinnauslosung habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass es eine soziale Einrichtung erwischt hat“, zeigte sich Geschäftsinhaber Dagobert Ruprecht hochzufrieden mit der Aktion. Die Gewinnübergabe verband er gleichzeitig mit einer Führung durch die Räumlichkeiten. 15 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren in der Werbebranche tätig ist.

Den E-Roller, der insgesamt nur vier Mal bundesweit verlost wurde, hatte sich Christoph Roser im Vorfeld irgendwie anders vorgestellt. Er plante bereits, ihn großzügig anderen Kollegen zu überlassen, damit sie längere Wege auf dem weitläufigen Areal des Hauses Nazareth zeitlich optimieren können. Das Fahrzeug ist - mit Zulassungskennzeichen - natürlich auch straßenverkehrstauglich. Nach Begutachtung, Probesitzen und den ersten kleinen Fahrübungen zeigte sich Roser angenehm überrascht und sehr nachdenklich. „Das muss ich mir mal noch in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, was ich damit mache“, so sein Fazit.