Ehrung bei der RK-Krauchenwies

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Reservistenkameradschaft Krauchenwies statt. Vorstand Siegfried Nowotny eröffnete die Versammlung, begrüßte den Bürgermeister Spieß. Ein Punkt der Tagesordnung war die Ehrung verdienter Mitglieder. So wurde Ottmar Eisele, wegen Corona verspätet, für die 50-jährige Mitgliedschaft in der Kameradschaft mit einer Ehrenurkunde und einem Präsentkorb geehrt. Ottmar Eisele ist bereits 1969 als Gründungsmitglied in den Verein eingetreten und ist als einzig noch verbliebenes Gründungsmitglied dem Verein schon seit 53 Jahren angehörig. Foto: Karl Bohner