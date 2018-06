Drei Kapellen liefern sich einen musikalischen Wettstreit

Die Musikkapelle Ablach und ihr Förderverein organisieren das traditionelle Ablacher Gartenfest. Es findet vom 23. bis 25. Juli auf dem Festplatz auf der Halde von Ablach statt – einer der Höhepunkte ist das Blaskapellen-Battle am Samstag, ein musikalischer Wettstreit zwischen drei Kapellen.

Der Blaskapellen-Battle beginnt am Samstag um 19.30 Uhr. Die Kapellen aus Liggeringen, Weithart und Illmensee werden sich dieser Herausforderung stellen und wollen den Gästen einen abwechslungsreichen Abend bieten. Die Vorführungen sind mit Show-Einlagen verbunden. Während der Stimmenauszählung werden alle drei Kapellen gemeinsam zwei bis drei Stücke in einem großen Gesamtchor für das Publikum spielen. Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst auf dem Festplatz statt. Danach werden die Gäste mit einem Mittagstisch bewirtet. Ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Nußdorf. Am Sonntagmittag ab 14.30 Uhr spielt der Musikverein aus Heudorf/Scheer. Musikalisch ausklingen lässt der Musikverein Kreenheinstetten den Sonntagabend ab 17.30 Uhr. Am Montag gibt es zum ersten Mal ab 12 Uhr Mittagessen für alle Interessierten. Ab 15 Uhr findet der Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen statt. Ab 16 Uhr spielen die Zöglinge der Musikkapelle in kleinen Gruppen für die Gäste. Traditionsgemäß spielt ab 17 Uhr das Kreisseniorenorchester vom Blasmusikverband Sigmaringen, bevor der Musikverein Zoznegg ab 19.30 Uhr das Fest mit seiner Show abschließt.