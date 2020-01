Die Feuerwehr Krauchenwies gründet einen Verein

Felix Klawitter heißt der neue stellvertretende Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Krauchenwies. Er löst Markus Vonnier ab, der sich nicht mehr aufstellen lies. Nach 20 Jahren gibt Herbert Klawitter sein Amt als Schriftführer ab. Die Nachfolgerin heißt Melanie Fey. Stefan Gmeiner übergab die Kasse an Sonja Hüglin. In den Ausschuss wurden Sebastian Härtl, Martina Kiesewetter, Marc Wild und Simon Mehnert gewählt.

Die Rechtslage erfordert eine Änderung im Kassenwesen der Kameradschaftskasse. Dafür gab es mehrere Möglichkeiten. Die Wehr hat sich für eine Vereinsgründung entschieden und gleich eine Vereinsführung gewählt. Der erste Vorsitzende heißt Thomas Enzenross, sein Stellvertreter Heinz Pausch. Schriftführerin und Kassiererin sind identisch wie im Ausschuss. Auch die Beisitzer sind mit Sebastian Härtl, Martina Kiesewetter und Simon Mehnert fast identisch mit dem Ausschuss.

Nach 40 Jahren verlässt aus gesundheitlichen Gründen Anton Glöggler die Wehr. Auch Dimitri Cafaro wurde verabschiedet. Er geht aus beruflichen Gründen. Beide bekamen ein Präsent. Der stellvertretende Abteilungskommandant Markus Vonnier konnte in seinem letzten Tätigkeitsbericht von 40 Einsätzen berichten. Obwohl die Einsatzzahl von 54 auf 40 sank, stieg die Stundenzahl von 691 auf 791. Grund: 2018 gab es viele Kleinsteinsätze, 2019 waren die Einsätze zeitintensiver. Die stellvertretende Jugendleiterin Martina Kiesewetter verlas den Tätigkeitsbericht der Jugend. Die Mitgliederzahl ist von 32 Kinder und Jugendlichen auf 34, davon sechs Mädchen, gestiegen. Weiter konnte sie von 18 Zusammenkünften berichten. Dazu kamen die Hauptübung der Gesamtwehr, das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager, ein Ausflug und andere Aktionen.

Damit er auch bei Einsätzen bei Nacht gut zu sehen ist, bekam Bürgermeister Jochen Spieß eine Warnweste mit dem Aufdruck „Bürgermeister“ überreicht. Aktuell kam er gerade aus Berlin wo er als Gemeindewaldbesitzer an einer Fachtagung teilnahm bei der es auch um Waldbrände ging. Große Waldbrände müssen gemeinsam mit Bund und Länder bekämpft werden, stellte er fest. Er bedankte sich für die Eigenleistungen im Gerätehaus und für die geleistete Arbeit in Proben und Einsätze. Aktuell nannte er den Brand im Columbus Verlag, bei dem durch den schnellen Einsatz großer Schaden verhindert werden konnte. Wichtig sei die Kameradschaft in einer Wehr, sagte er zum Schluss.

Kommandant Robin Damast lies noch einmal das normale Jahresprogramm Revue passieren. Dabei galt es Proben, Ausschusssitzungen, Kommandantendienstbesprechung, Absperrdienste, Ferienprogramm, gesellige Veranstaltungen, Hauptübung und vieles mehr zu absolvieren. Fünf Eintritten stehen zwei Austritte entgegen. Somit vergrößert sich die Wehr auf 51 Mitglieder, darunter sechs weibliche. Per Handschlag konnte er Jann und Kai Butzengeiger, Lukas Kiesewetter und Tina Heß verpflichten.

Thomas Restle und Marc Wild erhielten ihre Beförderungen zum Feuerwehrmann, Ulrika Burth, Andreas Gerrer und Michael Mielke zu Oberfeuerwehrmann beziehungsweise -frau und Sebastian Härtl zum Hauptfeuerwehrmann. Der Kassenstand ist minimal gesunken. Dies musste Kassierer Stefan Gmeiner berichten. Grund zur Sorge sei das nicht, so der scheidende Kassierer. Der stellvertretende Kommandant und Gemeinderat Hubert Scheuermann lobte die Arbeit der Abteilung und gratulierte den Beförderten, den Geehrten und der neuen Führung. Für fleißigen Übungsbesuch bekamen Melanie Fey (16 Proben), Raimund Hüglin und Benjamin Müllerschön (je 15) Ulrika Burth und Felix Klawitter (je 14) ein Präsent.