Der Musikverein-Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach lädt zur traditionellen Volksmusik-Hitparade in die Festhalle ein.

Mit einem neu zusammengestellten Programm möchten die Musiker um ihren Dirigenten Udo Pawtowski den Freunden schwungvoller Blasmusik einige unterhaltsame Stunden bereiten, teilt der Verein in seiner Vorankündigung mit. Die Volksmusik-Hitparade findet am Samstag, 5. Januar, statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, die Halle wird bereits um 19 Uhr geöffnet.

Den ersten Platz der letztjährigen Hitparade haben die Drummer mit ihrem Stück „Fascinating Drums“ abgeräumt. Drei Eigengewächse, Jonas Hofmann, Ralph Göggel und Bruder Aaron, erhielten vom Dirigenten die Lizenz zum „Draufhauen“ oder wie es in der Anmoderation hieß „Die Solisten können sich in der Ausführung der Soli frei entfalten“. Das taten sie dann auch, schrieb die SZ nach dem Konzert im Januar 2018. Ganz in der letzten Reihe war die Vielzahl an Schlag-, Blas-, Klingel- und Pfeifinstrumenten gar nicht zu erkennen. Aber zu hören waren sie. Und das begeisterte. Ein bisschen Gugge, ein bisschen Karibik. Kein Wunder, dass die drei jungen Wilden bei der Wahl den Siegerplatz belegten, gefolgt von Julias Trompetensolo und den „Jungen Egerländern“. Traditionell wird der Siegertitel nochmals vorgetragen. Bei den Neuvorstellungen wird ein Konzertmarsch und Stücke mit Solopassagen ebenso wie temperamentvolle Polkas zu hören sein. Aber auch mit modernen Kompositionen wollen die Musiker in allen Registern ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen.

Einem Abend mit blasmusikalischer Unterhaltung steht also nichts im Wege, heißt es im Vorbericht der Trachtenkapelle. Die Titel wurden in vielen Register- und Gesamtproben einstudiert. Wie gewohnt, wählen die Hitparadenbesucher mit ihrem Stimmzettel drei Siegertitel. Mit etwas Glück lassen sich ein Reisegutschein und ein 30-Liter-Fass Bier gewinnen. Eine Tombola rundet das Angebot an diesem Abend ab.