Der Henker lädt ins Mittelalter ein

Ein Feuerwerk der guten Laune und des Einfallsreichtums haben die Besucher des Zaunhölzle-Zunftballs am Samstag im Waldhornsaal erlebt: Der Narrenverein unter dem Vorsitz von Christof Strobel alias „Gonzo“ hat dabei eine Zeitreise einige hundert Jahre zurück vorbereitet und das Ortsgeschehen, passend zum Motto „Mittelalter“, durch die Augen der Vorfahren angeschaut.

Auf diese Weise genossen Gemeinderat und Rathauschef Jochen Spieß –„der kleine Prinz von Krauchenwies“ – die Vorzüge des Adelsstandes samt des Vorrechts, am Begrüßungsdefilee „König Gonzos“ teilzunehmen, wie Pfarrer Markus Moser, der als „Bischof von Kirchberg“ angekündigt wurde, oder der Leiter des gemeindlichen Bauhofs, Klaus Nipp, der den Titel „Kurfürst zu Bauhof und Freiherr von Baden“ trug.

Das überwiegend mittelalterlich kostümierte Publikum war von Beginn an mit Begeisterung dabei. Selbst nach dem gut dreistündigen Programm zeigten die Gäste keinerlei Ermüdungserscheinungen oder nachlassende Aufmerksamkeit. Zum Teil lag das sicher auch an Dimitri Cafero, ein Sohn Kauchenwies’, der derzeit in Konstanz studiert. Er hat sich bereits einen Namen als begnadeter Moderator gemacht hat, führte auch dieses Mal durch den Abend und traf mühelos den Nerv des Publikums. Entsprechend trat er als ganz in Rot gekleidete „Imperia von Konstanz“ auf, die ihre Ansagen mit sichtlichem Genuss an der Laszivität zelebrierte.

Ein bezaubernder Programmpunkt war der „Tanz der Mägde“. 14 Mädchen und junge Frauen aus allen Ortsteilen Krauchenwies’ tanzten sich zu magischen Klängen in die Herzen der Zuschauer. Im Gespräch mit der SZ sah Zunftmeister Strobel im gemeinsamen Tun der jungen Leute ein verbindendes Element, das zur Stärkung der Gesamtgemeinde beiträgt. „Die Begeisterung des Publikums zeigt uns, dass die Mühen der letzten vier Monate nicht umsonst gewesen sind“, sagte er in der Pause. In der Tat sparten die Zuschauer nicht mit Applaus und forderten mehrfach lautstark um Zugabe bei besonders gelungenen Auftritten. So mussten auch die Mägde ein zweites Mal antreten, ebenso die Mädchen der Tanzgarde.

„Der Vollstrecker“ war eine Paraderolle für den Zunftmeister. In bester Reimform und schwärzester Kabarettmanier hatte „Gonzo, der Vollstrecker“ für jeden Problemfall eine Lösung parat, die Scheidungsanwälte überflüssig und Gefängnisse unrentabel machten. Auch gegen den Pflegenotstand wusste er Rat: „Gegen leere Rentenkassen, Gonzo an die Rentner lassen“, kalauerte der Henker. Wer sein Leistungsspektrum genauer erkunden wolle, könne das unter www.rübe-ab.de tun. Qualifizierte Enthauptungen und Strangulationen biete er an als „Mitglied im Deutschen Henker-Dachverband stationär und ambulant“. Seine Einkommensverhältnisse beschrieb er so: „Genaugenommen habe ich ein Pro-Kopf-Einkommen“. Brüllendes Gelächter und überbordende Heiterkeit erntete der Zunftmeister für seine rabenschwarze Darstellung.

Natürlich durfte im mittelalterlichen Szenario auch ein Hofnarr nicht fehlen, genauer, ein „Hohenzollerischer Hofnarr“ in der Gestalt von Ulrike Waigel. Als fleischgewordenes Narrenblatt blieben ihr keine Schandtat und kein Fehlverhalten der Bürger verborgen, was der Narr mit viel Schadenfreude zur Gaudi der Zuhörer auszuwalzen verstand. Ebenfalls am öffentlichen Pranger standen der Hölzle-Goischt Frank Friedrich, Peter Störk von den Bräutlingen und Zunfträtin Nicole Kugler. Wegen verschiedener Vergehen und Fehlverhalten mussten sie die Höchststrafe über sich ergehen lassen: Bis zum Ende der närrischen Tage müssen sie in der Schandgeige bleiben. Witzig, einfallsreich und begeisternd präsentierte sich die Zaunhölzle-Zunft bei ihrem Ball, der bis zum Schluss die Gäste in seinen Bann zog.